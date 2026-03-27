"Para que no nos pase en la Copa": Correcciones de Jhon Arias tras la derrota contra Croacia

El mediocampista es voz autorizada tras la caída 1-2 de la Selección Colombia frente a Selección de Croacia en Orlando, en el arranque de la fecha FIFA de marzo. Autor del gol tempranero que ilusionó al equipo tricolor, el jugador de Palmeiras analizó con mesura un resultado que dejó lecciones importantes de cara al Mundial.

Jhon Arias: "Es difícil sacar un balance asertivo cuando se pierde"

Lea también Colombia perdió con Croacia: goles y resumen del amistoso de la fecha FIFA

Colombia golpeó primero en el Camping World Stadium gracias a Arias, quien marcó antes del segundo minuto de juego. Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante un rival europeo que aprovechó los errores puntuales para remontar. Pese a la derrota, el volante evitó caer en conclusiones extremas y apostó por una lectura equilibrada del compromiso.

“Es difícil sacar un balance asertivo cuando se pierde, porque siempre se tiende a ser fatalista. Se opaca lo bueno y se enfatiza en lo negativo”, expresó Arias en zona mixta, dejando entrever la necesidad de analizar el rendimiento con mayor perspectiva.

El mediocampista destacó que, más allá del marcador, el encuentro dejó aspectos rescatables en el funcionamiento colectivo: “Hicimos cosas positivas. Claramente el resultado no fue el ideal, pero fue un buen examen de cara a la Copa del Mundo”, señaló, valorando la exigencia de un rival como Croacia en un contexto de preparación.

Jhon Arias fue sustituido por Juan Fernando Quintero contra Croacia

Lea también Advertencia para enfrentar a Francia: Richard Ríos pasa la página contra Croacia

Arias también hizo énfasis en el margen de mejora que aún tiene el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Con el calendario apretado y poco tiempo de trabajo, el jugador considera clave capitalizar los aprendizajes que dejan este tipo de partidos: “Todavía estamos a tiempo de corregir. Ojalá podamos sacar conclusiones positivas para que estos errores no nos pasen en la Copa”, afirmó.

En lo individual, el desempeño de Arias fue sobresaliente. Además del gol, registró un 95% de precisión en sus pases, completando 38 de 40 intentos, antes de ser sustituido tras más de 70 minutos en cancha por Juan Fernando Quintero.

Colombia pasa la página y se enfoca en su próximo reto ante Selección de Francia, subcampeona del mundo, en un duelo que exigirá aún más al equipo nacional y que servirá como nueva medida de cara a la cita orbital.