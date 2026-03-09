Hernán Crespo sería nuevo DT de un grande del FPC

Atlético Nacional sigue siendo el centro de atención en la Liga Betplay, sumó una nueva victoria en condición de visitante frente a Águilas Doradas, pero aún así el futuro del entrenador, Diego Arias, sigue estando en duda tras eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios.

Desde el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot contra el cuadro 'embajador', se dio a conocer que Diego Arias habría presentado su renuncia al cargo de entrenador. Sin embargo esta noticia no se ha hecho oficial, pero no se descarta la posibilidad de que en realidad haya un cambio de estratega, por lo que se le podrían abrir las puertas a Hernán Crespo.

Hernán Crespo podría entrar en la carpeta de Nacional

La etapa de Hernán Crespo al frente de São Paulo FC llegó oficialmente a su fin tras la decisión del club brasileño de poner punto final a su ciclo como entrenador. La determinación se produjo después de una serie de resultados irregulares que generaron preocupación en la directiva y en la afición del conjunto paulista.

La directiva del São Paulo consideró que el equipo necesitaba un cambio para intentar revertir la situación deportiva, especialmente en torneos locales y en la lucha por posiciones de clasificación a competencias internacionales. Las últimas presentaciones del conjunto paulista dejaron dudas en cuanto a funcionamiento colectivo, solidez defensiva y eficacia en ataque, aspectos que pesaron en la decisión de poner fin al ciclo del entrenador argentino.

Ahora, la oportunidad podría llegar a ser clara para Atlético Nacional, trayendo de nuevo al banquillo un entrenador con amplio recorrido y experiencia, tanto como jugador como estratega. El 'verde paisa' necesita reivindicarse con su hinchada, implementar una nueva idea de juego y empezar a sacar resultados positivos.

Aunque por el momento no se han hecho oficiales algún tipo de negociaciones, Nacional ya habría entablado acercamientos con el técnico en la temporada 2022, por lo que el proceso para esta ocasión podría llegar a ser más sencillo.

¿Cuáles son los títulos más importantes de Hernán Crespo como DT?

Hernán Crespo es recordado como uno de los delanteros argentinos más destacados de las últimas décadas. Durante su carrera como entrenador ha ganado títulos importantes en clubes de Sudamérica.

Copa Sudamericana 2020

Dirigiendo a Defensa y Justicia, ganó la Copa Sudamericana, el primer título internacional en la historia del club argentino.

Recopa Sudamericana 2021

Con el mismo equipo obtuvo la Recopa Sudamericana al vencer a Palmeiras, campeón de la Libertadores.