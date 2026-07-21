Hernán Torres no duró ni cuatro meses: radical decisión de Orense

La Liga Ecuabet es de esas competencias que a lo largo del Mundial no se detuvo. Salió a descanso durante un mes, pero tras la eliminación de la selección de Ecuador retomó las emociones del certamen para empezar a decidir a los seis clubes que jugarán la Fase final I, los cuatro de la Fase II y los otros seis que afrontarán la ronda del descenso.

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Orense confirmó el 26 de marzo la llegada de Hernán Torres como el director técnico oficial para intentar llegar a posiciones de privilegio para competir en las fases finales y salir de posiciones del descenso que complica bastante. El equipo de Machala depositó la confianza en el ibaguereño, pero nada fue como esperaban.

Los últimos caminos de Hernán Torres no han sido para nada buenos. En agosto de 2025 tomó las riendas de Millonarios y después de no lograr clasificar a las fases finales, lo cesaron en enero de 2026. Cinco meses estuvo en el cargo y no pudo mantenerse por los malos resultados.

HERNÁN TORRES YA NO ES MÁS TÉCNICO DE ORENSE DE ECUADOR

Pese al mal segundo semestre que hizo con Millonarios, en la Liga Ecuabet volvieron a contar con Hernán Torres que tampoco pudo lograr los objetivos con Emelec entre el 8 de junio de 2023 al 1 de junio de 2024. Orense de Machala contrató al entrenador colombiano y no duró ni cuatro meses.

Faltaron solo cinco días para que cumpliera los cuatro meses en la dirección técnica de Orense. El club decidió terminar el vínculo con el entrenador tolimense por los malos resultados. De hecho, dejó al equipo en zona de descenso en la casilla 13 con 23 unidades.

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Entre los números de Hernán Torres, el entrenador alcanzó a dirigir en 13 partidos con cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El Orense necesitará encontrar un director técnico con la urgencia clara de salvarse del Hexagonal del Descenso. Los ecuatorianos nombraron a un director técnico interino mientras buscan al perfil ideal para cubrir la salida de Torres.

EL COMUNICADO DE ORENSE OFICIALIZANDO LA SALIDA DE HERNÁN TORRES

La derrota contra Mushuc Runa en condición de visitante fue determinante para que los directivos tomaran la decisión de cesar el contrato de Hernán Torres que no alcanzó a completar los cuatro meses. Además, la realidad dicta que el club de Machala no gana desde el 18 de mayo.

De ahí en adelante, duró seis partidos de Liga Ecuabet sin sumar unidades. Orense emitió un comunicado que afirma, “por mutuo acuerdo, ha finalizado la relación profesional con el cuerpo técnico del primer equipo, liderado por Hernán Torres. La institución expresa su agradecimiento por el trabajo realizado durante su gestión y les desea éxito en sus futuros proyectos”.

Luego, indicaron que, “la dirección técnica del primer equipo será asumida de manera interina por el cuerpo técnico de nuestra categoría Sub-19. Este equipo estará encabezado por Agustín Robles como director técnico, acompañado por Gianluca Reghezza como asistente, Hernán Gutiérrez y Santiago Vásquez como preparadores físicos”.