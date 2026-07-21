Tolima tiene listo a su nuevo volante: llega procedente de México

Poco a poco, el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 viene tomando forma para el Deportes Tolima. El cuadro tolimense confirmó la salida de Lucas González y la llegada de Sebastián Oliveros como el nuevo entrenador para afrontar este certamen y con la necesidad de buscar un título.

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Con la contratación del joven entrenador, Tolima busca apostar por un proceso largo y un proyecto de un estratega que dejó buenas sensaciones en Fortaleza. En el mercado de fichajes, el cuadro de Ibagué confirmó a Luis ‘Niche’ Sánchez, Miguel Ortega y Jorge Cabezas Hurtado como sus tres primeros fichajes en este libro de pases.

Sin embargo, Sebastián Oliveros estaría buscando a un volante de primera línea tras la salida de Elan Ricardo y un delantero que parecen ser las últimas piezas que le quedarían al Tolima en este mercado de fichajes antes de arrancar la competencia en la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla en condición de local.

HOMER MARTÍNEZ SERÁ NUEVO JUGADOR DEL TOLIMA

Deportes Tolima se sigue preparando para el segundo semestre y confirma que el mercado de fichajes todavía no ha terminado. Un volante está por llegar y esperan la posibilidad de contratar a un delantero que pueda competir con Jorge Cabezas Hurtado que llegó también en este libro de pases.

De acuerdo con la información de Julián Capera, Tolima llegó a un acuerdo con Juárez y con Homer Martínez para que el volante ex Junior y Medellín sea nuevo jugador de la institución tolimense de cara a este segundo semestre de la Liga BetPlay. El oriundo de Malambo, Atlántico ya está en Ibagué para firmar contrato.

Además de esa noticia que entregó Julián Capera, Felipe Sierra complementó y detalló los temas de la operación del negocio entre los clubes para que Homer Martínez sea nuevo jugador del Deportes Tolima. La idea es que el mediocampista llegue por un año con opción de compra.

Con este fichaje, Tolima asegura a un volante que ya sabe lo que es ser campeón del Fútbol Profesional Colombiano cuando ganó el título en dos ocasiones con Junior de Barranquilla en el primer semestre del 2019 y en el segundo del 2023. Además, ganó la Superliga en 2019 con el cuadro barranquillero y fue subcampeón con Medellín.

LOS RETOS QUE TENDRÁ SEBASTIÁN OLIVEROS CON ESTE DEPORTES TOLIMA

De Fortaleza a Deportes Tolima, el plano de Sebastián Oliveros cambiará bastante. En el elenco tolimense deberá afrontar tres torneos. La Liga BetPlay, la Copa BetPlay y nada más ni nada menos que la Copa Libertadores.

Su primer partido por dirigir será este martes 21 de julio cuando enfrenten al Deportes Quindío en la Fase 1B de la Copa BetPlay. En ese duelo puede darse el debut de Miguel Ortega, arquero mexicano y también de Luis ‘Niche’ Sánchez, jugadores que fueron convocados.

El estreno en la Liga BetPlay será ante el Junior de Barranquilla en condición de local el próximo sábado 25 de julio a partir de las 8:15 de la noche. Por su parte, en la Copa Libertadores se medirán el 11 de agosto contra Independiente del Valle en casa.

LAS BAJAS PARA EL DEPORTES TOLIMA EN ESTE SEGUNDO SEMESTRE

Para esta competencia en la que el Tolima tendrá tres retos grandes, especialmente por la Copa Libertadores, el club tuvo bajas sensibles. Lucas González, que llevó al club a los octavos de final del torneo internacional, Luis Marquínez, Elan Ricardo, Juan Pablo Nieto, Jersson González y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres no siguen.

Tolima ya confirmó tres fichajes como los de Miguel Ortega, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Sánchez. Quedan dos piezas por confirmar, uno que será Homer Martínez, volante del Juárez y un delantero que todavía está por definir.