Selección Colombia en el Ranking FIFA tras la finalización del Mundial

Terminó de manera oficial una nueva edición de la Copa Mundial que dejó bastante sensaciones positivas con el nuevo formato, reglamentación arbitral y por la final que se llevó a cabo entre la Selección de España y Argentina que dejó como campeona a 'La Roja'.

Con la conclusión del Mundial y los más de 100 partidos que se disputaron, finalmente se publicó la actualización del Ranking FIFA, una clasificación que dejó importantes movimientos entre las mejores selecciones del planeta y confirmó el poderío de las selecciones europeas como España y Francia, pero también de las sudamericanas como Argentina y Colombia.

Ranking FIFA actualizado tras el Mundial

El cambio más significativo se produjo en la cima de la clasificación. España ascendió al primer lugar del escalafón gracias a su consagración mundialista, tras vencer a Argentina en la final. La Roja alcanzó los 1.995,88 puntos y recuperó el liderato del ranking por primera vez desde 2011, consolidando una generación que ya venía dominando el fútbol europeo y que ahora también se proclamó campeona del mundo.

Argentina, que llegó al torneo como la selección mejor ubicada en el ranking, cayó al segundo puesto con 1.970,37 unidades. A pesar de perder la final, la Albiceleste mantuvo un rendimiento sobresaliente durante el campeonato y sumó una importante cantidad de puntos que le permitieron seguir muy cerca de España en la clasificación mundial.

Mientras que el equipo comandado por Néstor Lorenzo también dejó sensaciones positivas a pesar de haber caído en los octavos de final contra Suiza tras el empate sin goles en los 90 minutos y la definición desde el punto penal. Este resultado no solo puso fin al sueño de la Tricolor en la Copa del Mundo, sino que también tuvo un impacto inmediato en la clasificación mundial del Ranking FIFA.

Pos. Selección Puntos

1 España 1.995,88

2 Argentina 1.970,37

3 Francia 1.948,97

4 Inglaterra 1.922,83

5 Brasil 1.804,92

6 Marruecos 1.757,26

7 Portugal 1.754,08

8 Bélgica 1.736,38

9 Países Bajos 1.719,21

10 Alemania 1.703,54

Colombia vs Perú en la siguiente fecha FIFA

Según está establecido en el calendario de la FIFA, se tiene previsto que entre el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre se dispute una nueva fecha FIFA, la primera después de la Copa del Mundo.

Se espera que la Selección Colombia aproveche estas fechas para disputar amistosos y de esta manera iniciar la preparación de cara a la próxima Copa América de 2028 y la Eliminatoria.