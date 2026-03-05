Mackalister Silva corrige los detalles de Millonarios contra Atlético Nacional

Se corrige mejor cuando se gana, y ese concepto lo aplica Millonarios mejor que nadie, luego de derrotar 1-3 a Nacional en la Copa Sudamericana. David Mackalister Silva hizo un análisis del partido, y reveló que le faltó al equipo para ser perfecto. El capitán reveló también su terapia para mantenerse en forma fuera de las canchas.

Fabián Bustos dio la clave del triunfo ante Nacional

El entrenador argentino de 56 años se mostró muy satisfecho y agradecido con sus jugadores luego de la gran victoria ante Nacional, mencionando que la clave estuvo en el orden táctico del equipo y el esfuerzo demostrado en la cancha en zona de ataque.

“Agradecido con los jugadores, creo que Nacional no perdía de local desde que estaba su entrenador, hacerles tres goles, la clave era defender bien, sacarles la pelota, la clave era atacar como nos gusta, por afuera, con los dos nueves, agradecido por lo que han hecho los jugadores, la verdad que somos bendecidos por ver cómo se entrenan, hemos dado un paso, pero el próximo lunes volvemos al torneo local para intentar la clasificación”, empezó diciendo el técnico.

Macka, sobre la clasificación de Millonarios: "nos faltó un poquito más de manejo de sostener un poquito más el balón"

Macka aseguró: “Decir que tú vienes a ganar 3-0,4-0 en Medellín es mentira. O sea, uno sí sabe y traíamos el convencimiento y la convicción de que lográbamos la clasificación, sabíamos que estábamos ante un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un técnico joven, que tiene muy buenas propuestas, un equipo que tiene todo el tiempo, como les digo yo esa sensación de peligro”.

Silva ponderó el trabajo de Atlético Nacional: “por más que hoy siento yo, que a dos o tres intervenciones de Diego principales no fueron muy claros, pero siente uno todo el tiempo la sensación de peligro porque es un equipo que tiene buenos jugadores que ataca bien, que ocupa buenos espacios, que gana mucha altura”.

La forma de enfrentar a Nacional tenía una estructura clara, los jugadores se han ido acoplando muy bien a la idea de juego del su DT; sin embargo corrigió la falla que le hizo falta al equipo: “Fuimos fieles a un plan a una idea de juego que habíamos tenido y creo que nos faltó un poquito más de manejo de sostener un poquito más el balón, pero creo que hay que ver todo lo positivo, el orden que tuvimos, los desdobles, las ocupaciones de los espacios. Creo que fue un partido bien interesante.