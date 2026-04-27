Luis Suárez daría golpe millonario en el mercado: oferta récord cambiaría su futuro

Aunque viene de capa caída desde hace poco más de un mes, Luis Javier Suárez sigue dando de qué hablar en la temporada actual con el Sporting Lisboa en Portugal. Su última anotación fue contra Alverca el 22 de marzo antes de la Fecha FIFA con la Selección Colombia.

Lea también Problema para Luis Suárez en momento clave de la temporada

Después de ese gol, Luis Suárez ya cosecha siete partidos con el Sporting Lisboa sin marcar y tampoco con la Selección Colombia enfrentando a Croacia y a Francia en marzo. Pese a esta racha negativa, sus números son muy positivos con 47 juegos disputados y 33 goles. Sus cifras son muy similares a los de Viktor Gyökeres.

Su estancia en el equipo lisboeta no duraría mucho, pues, el delantero ya empieza a llamar la atención en las principales ligas de Europa con la posibilidad latente de dar un salto a Inglaterra. La Premier League ya ha puesto los ojos en el ex Almería y en junio podría cambiar de aires.

UN TERCER INTERESADO EN INGLATERRA PARA FICHAR A LUIS JAVIER SUÁREZ

Ya hay tres clubes en la Premier League que quieren contar con Luis Javier Suárez. Los primeros dos ya habían demostrado el interés hace unas semanas y el diario Récord indicó que Liverpool y Newcastle estaban al tanto del colombiano para el próximo mercado de fichajes.

Lea también Marino Hinestroza vuelve a sonar en la Liga Betplay

Por su parte, en los últimos días, el equipo que se animó para tentar a Luis Javier Suárez es nada más ni nada menos que el Arsenal. La Premier League sigue de cerca al samario y ahora los ‘Gunners’ quieren contratarlo.

Este interés se habría consolidado después de los dos partidos de los cuartos de final de la Champions League entre el Sporting Lisboa y el Arsenal. Aunque no pudo anotar goles en los dos partidos, el atacante podría dar el salto al cuadro londinense.

ARSENAL PONDRÍA UNA CIFRA ESTELAR PARA FICHAR A LUIS JAVIER SUÁREZ

No anotó gol, pero fue importante en el frente de ataque del Sporting Lisboa en los dos juegos contra el Arsenal en los dos partidos disputados por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mikel Arteta podría estar pensando en el colombiano para armar una dupla estelar.

Arsenal fichó a Viktor Gyökeres, justamente, el delantero que reemplazó Luis Suárez en el Sporting Lisboa. Sería una dupla estelar con varios goles encima, pero, parece que el atacante sueco le ha costado la Premier League con apenas 12 anotaciones.

Sporting Lisboa no le pondría las cosas fáciles a los equipos que estén interesados en fichar a Luis Javier Suárez. Su valor en el mercado, de acuerdo con Transfermarkt es de 28 millones de euros, pero el elenco lisboeta solo lo soltaría si pagan su cláusula de rescisión que es de 80 millones de euros.

Lea también Tabla de goleadores de la Liga BetPlay a una fecha del final

Esta cifra superaría la suma de dinero que pagó el Bayern Múnich por Luis Fernando Díaz. Además, sería el jugador colombiano más costoso en la historia de la Premier League con un valor de 80 millones de euros que es lo que tendrán que pagar los clubes por quedarse con el samario.

Habrá que esperar entonces qué pasará con el futuro de Luis Javier Suárez con estos tres clubes interesados de la Premier League por el colombiano, o si aparecen otros equipos que pretendan quedarse con el fichaje del ex Almería que también dio golpetazos en el club español como goleador.