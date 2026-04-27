Millonarios quiere seguir en carrera por los puestos de clasificación en la Copa Conmebol Sudamericana y ya tiene todo listo para recibir este martes 28 de abril a Sao Paulo de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá en partido válido por la fecha 3 del grupo C.

El equipo 'embajador' llega al compromiso con una victoria sobre Boston River y una derrota ante O'Higgins, por lo que se ubica parcialmente en la tercera posición de la zona con tres unidades.

Árbitros y VAR para el Millonarios Vs Sao Paulo por Copa Sudamericana

El partido entre Millonarios contra Sao Paulo por la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana tendrá equipo arbitral paraguayo.

La Comisión de Árbitros de la Conmebol designó al paraguayo Juan Benítez como referí central. A Benítez lo acompañará Milciades Saldivar como asistente 1 y José Cuevas como segundo asistente.

El cuarto árbitro será Blas Romero.

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Como referí principal del VAR se desempeñará Ulises Mereles y el AVAR será Luis Onieva.

Así llega Millonarios al partido contra Sao Paulo

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Millonarios llega al partido contra Sao Paulo en medio de la disputa por meterse a los playoffs de la Liga BetPlay.

El equipo 'embajador', que derrotó a Deportes Tolima en la fecha 18, cuenta con 25 puntos y necesita en la última fecha superar como visitante a Alianza de Valledupar y esperar que Santa Fe,, Deportivo Cali e Independiente Medellín pierdan sus respectivos compromisos.