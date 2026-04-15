El DIM va contra todo pronóstico: así le ha ido ante equipos brasileños

Sigue la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Sudamericana. Ahora, es el momento para que Independiente Medellín dispute su segundo compromiso en la competición internacional. El cuadro poderoso visitará a Flamengo, en Río de Janeiro.

Atrás quedó la derrota en el clásico antioqueño vs. Atlético Nacional, que lo dejó prácticamente sin opciones de avanzar a los play offs de la Liga BetPlay. El enfoque sin duda alguna será el certamen internacional, con la ilusión de alcanzar una fase próxima, bien sea en Libertadores con los octavos de final, o en la ronda de eliminación de Copa Sudamericana.

Los resultados de los clubes colombianos no han sido los mejores, teniendo en cuenta la primera fecha y lo que va disputado de la segunda jornada en Libertadores y Sudamericana. Ahora, los de Alejandro Restrepo van al mítico Maracaná, ante uno de los clubes más poderosos de todo el continente.

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Como la gran mayoría de equipos del fútbol colombiano, Independiente Medellín no goza de un buen historial ante clubes brasileños. De hecho, este partido será el primero del cuadro poderoso ante Flamengo. Previamente, enfrentó a clubes como Athletico Paranaense, Corinthians, Gremio de Porto Alegre, Inter de Porto Alegre, Santa Cruz, Santos y Sao Paulo.

El historial del DIM ante equipos brasileños

El partido en el Maracaná será el número 17 de la historia del Independiente Medellín vs. clubes brasileños. El historial es de 16 partidos disputados, con 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Los 4 festejos se dieron ante Paranaense, Gremio, Santa Cruz y Sao Paulo. Cabe destacar que esas victorias se dieron en el Atanasio Girardot.

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Probables alineaciones de Flamengo vs. Independiente Medellín

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De La Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá; Gonzalo Plata Bruno Henrique y Jorge Carrascal.

Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, John Montaño; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski.