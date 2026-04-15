Nacional y Medellín cambiarían de sede en 2026-II por instrucción de Dimayor

Una situación particular se avecina para Atlético Nacional e Independiente Medellín de cara al segundo semestre de 2026, pues ambos equipos tendrían que iniciar la búsqueda de un nuevo estadio para oficiar como locales.

¿Por qué Nacional y Medellín no podrán jugar más en el Atanasio?

La razón radica en las obras que se adelantarán en el estadio Atanasio Girardot, escenario que será sometido a reformas con el objetivo de ampliar su capacidad y modernizar su infraestructura.

Si bien el escenario no será cerrado en su totalidad durante los trabajos, uno de los cambios más relevantes será la renovación del sistema de iluminación, lo que implicará la ausencia temporal de luminarias.

Este aspecto cobra especial importancia luego de que la Dimayor emitiera un comunicado en el que establece que, para el segundo semestre del año, no se avalará ningún estadio que no cuente con iluminación adecuada para la disputa de la Liga BetPlay.

En consecuencia, tanto Nacional como Medellín se verían obligados a dejar de utilizar el Atanasio Girardot de manera temporal, ya que no cumpliría con los requisitos exigidos por el ente organizador del campeonato.

Esto abre el panorama para que ambos clubes comiencen a evaluar alternativas en otras ciudades o escenarios cercanos, con el fin de poder cumplir con sus compromisos como locales en la segunda parte del año.

La situación no es nueva en el fútbol colombiano, donde distintos equipos han tenido que trasladarse de sede por adecuaciones en sus estadios, aunque en este caso se trata de dos de los clubes más representativos del país compartiendo una misma problemática.

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Por ahora, la expectativa gira en torno a las decisiones que puedan tomar las directivas de ambos equipos, así como a las posibles soluciones logísticas que se planteen para minimizar el impacto deportivo y económico.

Se espera que en los próximos días haya una comunicación oficial por parte de Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la que se confirme el plan a seguir frente a esta situación que marcará su calendario en el segundo semestre de 2026.