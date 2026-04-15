Repetto da la sorpresa en Santa Fe para Copa Libertadores: inesperado regreso

Con la Liga BetPlay muy complicada para las aspiraciones de Independiente Santa Fe en la que necesitará ganar los nueve puntos que quedan en disputa, y a la espera de la diferencia de goles para sellar la clasificación a los Play-Offs, Pablo Repetto tendrá que poner los ojos en la Copa Libertadores que es la prioridad a lo largo de esta temporada.

Sin duda alguna, Santa Fe debe respetar la casa en todos los partidos que se jueguen en Bogotá, pero, infortunadamente, el debut no fue como se esperaba con un empate a un tanto contra Peñarol. Los capitalinos empezaron ganando con una anotación de Emanuel Olivera y sobre el final, Matías Arezo igualó aprovechando un error en la zaga defensiva.

Ahora, el cuadro colombiano tendrá que salir de su estadio para enfrentar a Corinthians en Sao Paulo. Un partido más que complicado, pese a que los brasileños no están en su mejor momento en la historia. En el Brasileirao, el club paulista está más cerca de las posiciones del descenso que de la clasificación a copas internacionales.

LA SORPRESA DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A CORINTHIANS

En la convocatoria de Pablo Repetto para este choque en Brasil, el entrenador uruguayo sorprendió con el regreso de un jugador que parecía borrado de la Liga BetPlay y de la temporada. Se trata nada más ni nada menos que de Jhon Meléndez, lateral derecho que se pensaba que se había ido de la institución.

Jhon Meléndez tenía un pie más afuera que adentro. De hecho, se alcanzó a rumorear que el lateral derecho iba a salir con destino a Águilas Doradas, pero al parecer no llegaron a ningún acuerdo. El ex Fortaleza no había sumado minutos en la Liga BetPlay, ni siquiera había recibido convocatorias, pero la hora llegó.

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Quizás en uno de los partidos más importantes de la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe contra el coco grande de la fase de grupos, Pablo Repetto no se guardó nada y citó a Jhon Meléndez. Una sorpresiva convocatoria que recibió el lateral derecho que podría tomar el lugar de un discutido Helibelton Palacios.

La transferencia de Jhon Meléndez no se logró cerrar y al final el lateral no fue inscrito para la Liga BetPlay, pero sí para la Copa Libertadores en donde ya suma su primera convocatoria con la oportunidad de ganarse el puesto. Sin embargo, no poder estar en el rentado local compromete su regularidad.

OTRA SORPRESA EN LA CONVOCATORIA DE SANTA FE

Además del regreso de Jhon Meléndez a una nueva convocatoria, Santa Fe también convocó a Kevin Cortés, un volante de 22 años que podría sumar su primera experiencia internacional con el cuadro cardenal. Cortés fue inscrito para esta competencia y podría estar dentro de los suplentes.

Kevin Cortés es un mediocampista que salió de Santa Fe y que ha pasado por otros clubes como Boyacá Chicó, Millonarios y Real Cundinamarca. El volante alcanzó a disputar más de 1,000 minutos con el cuadro ‘Ajedrezado’ y el equipo cardenal acabó la cesión para volverlo a tener disponible en la Copa Libertadores.

LAS BAJAS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A CORINTHIANS

Infortunadamente para este encuentro, Pablo Repetto sufrió bastante por las bajas de importantes jugadores que no podrán estar en este partido de la Copa Libertadores con la ilusión de regresar en la tercera fecha cuando visiten a Platense a finales de abril.

Se trata de Maximiliano Lovera que sufrió una contusión ósea y de tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha. Yilmar Velásquez que tiene un desgarro muscular del isquiotibial derecho, Mateo Puerta que también tiene un desgarro muscular, pero en el recto femoral derecho y Ewil Murillo que se sigue recuperando de una lesión del menisco externo de la rodilla derecha.

Para este encuentro, Andrés Mosquera Marmolejo se alcanzó a recuperar de una lesión y podrá estar en esta segunda fecha de la Copa Libertadores contra Corinthians. Seguramente, el guardameta será titular, aunque Pablo Repetto citó a tres goleros con Weimar Asprilla y Carlos Nemocón.