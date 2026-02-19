Lucho reveló al responsable de su adaptación en el Bayern Múncih

Lucho vive un momento brillante, su actualidad se debe a una pretemporada impecable junto a su nuevo equipo, el Bayern Munich. Sus entrevistas en diferentes medios de comunicación siguen dando de qué hablar, en esta ocasión el colombiano destacó su momento deportivo, su relación con el técnico y su ambición de ganar el triplete con los bávaros.

Luis Díaz: "Kompany ha sido muy importante para mí y para mi capacidad de integrarme aquí tan rápida y fácilmente"

Luis Díaz sobre su estado de forma actual: “La verdad es que he estado en muy buena forma desde que salí de Colombia. Tuve un par de temporadas muy buenas en el Porto. También me fue muy bien en el Liverpool, sobre todo la temporada pasada”.

El delantero de la Selección Colombia destaca su experiencia: “Pero creo que con el tiempo he crecido mucho más como futbolista y también como persona, he aprendido mucho más. La madurez ayuda. Y hoy me siento al 100%, tanto física como mentalmente. Creo que estoy pasando por un muy buen momento y estoy intentando disfrutarlo, por un lado, pero por otro, también seguir haciendo las cosas bien y no caer en la complacencia. Porque de eso se trata: mantener los pies en la tierra y seguir ayudando a mi equipo. Eso es lo más importante”.

Luis Díaz sobre su conversación telefónica con Vincent Kompany antes de su fichaje por el Bayern: "Sí, eso pasó. Me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería de mí y el papel que me veía en el equipo. Fue de gran ayuda. Incluso después de que el traspaso se hiciera oficial y llegara aquí, nos sentamos y hablamos de muchas cosas: de fútbol, ​​pero también de asuntos personales y familiares. Y eso es importante. Me siento muy cómodo con él como entrenador. Por eso creo que creceré aún más. Aprendes mucho de fútbol con él. Le gusta la intensidad, le gusta el carácter: todos defienden, todos atacan. Todas esas cosas son importantes para que un equipo funcione bien”.

El guajiro fue más allá y destaco su forma de ser: “como persona, es realmente increíble. Presta atención a los pequeños detalles, se preocupa por ti. Incluso hace preguntas como: "¿Cómo está tu familia? ¿Necesitas ayuda?". Si necesitas algo, contáctame. Es increíble; no hay nada más que decir de él como persona. Y sé que puede lograr mucho más de lo que ya ha logrado. Kompany ha sido muy importante para mí y para mi capacidad de integrarme aquí tan rápida y fácilmente”.

Luis Díaz sobre la posibilidad de ganar el triplete esta temporada: "Sí, totalmente. Somos conscientes de lo que nos jugamos y de lo que queremos. Y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y darlo todo. Queremos luchar por todos los títulos. Tenemos un gran equipo, una gran familia… una familia muy unida, humilde y trabajadora. Sé que estaremos muy orgullosos y felices al final de la temporada".