Histórica sanción por dopaje en la Premier League

El mundo del fútbol recibe una noticia expone un nuevo caso de dopaje en Inglaterra, pues Mykhailo Mudryk recibió una sanción por parte de la FA al dar positivo por meldonio, una sustancia prohibida.

El ucraniano Mykhailo Mudryk, atacante del Chelsea, ha apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción por dopaje que recibió a finales de 2024 y por la que no ha jugado desde entonces.

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Mudryk, de 25 años, llegó al Chelsea en 2023 a cambio de 71 millones de euros y firmó un contrato hasta 2030.

"El TAS puede confirmar que ha recibido una apleación de Mykhailo Mudryko contra la FA, firmada el 25 de febrero de 2026", dijo la entidad en un comunicado, al tiempo que anunció que una vista será programada en el futuro.

En diciembre de 2024, Mudryk fue acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por dar positivo en meldonium, una sustancia prohibida, en una prueba de orina. El futbolista se ha declarado inocente de la acusación y se ha entrenado en solitario desde entonces, a la espera de que se resuelva el caso.

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Nuevo golpe al Chelsea

La temporada del Chelsea FC ha sido una montaña rusa, marcada por momentos de gran intensidad y otros de irregularidad. El equipo ha mostrado destellos de su enorme talento, especialmente en partidos donde logra imponer ritmo y presión alta, pero también ha sufrido por la falta de consistencia en tramos clave.

A nivel ofensivo, el Chelsea ha encontrado soluciones en ciertos nombres que han asumido protagonismo, aunque la definición ha sido un punto a mejorar en varios encuentros. Defensivamente, han alternado solidez con errores puntuales que les han costado resultados importantes, reflejando un proceso aún en construcción.