Santa Fe se complica en Argentina: desventaja histórica para visitar a Platense

Se viene la tercera fecha de la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe que tiene que sumar sus primeros tres puntos en la competencia. Ya se le había escapado la oportunidad de ganar en el certamen ante Peñarol por una torpeza en la zaga defensiva que acabó las ilusiones en el debut en Bogotá.

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Viene herido de perder contra Corinthians en la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero tendrá la oportunidad de revertir la situación en un país en el que no le ha ido bien en la historia. Argentina será su siguiente parada enfrentando a Platense que debuta en la competencia.

Platense dio un golpetazo en la Copa Libertadores. Los argentinos fueron a Uruguay y superaron a Peñarol con un resultado de 1-2. El ‘Calamar’ está en la segunda plaza detrás de Corinthians y podrían escaparse si superan a Santa Fe en esta tercera fecha.

Antes de enfrentar a Platense, Santa Fe cuenta con un problema grande que empieza a generar ruido en el equipo de Pablo Repetto. El historial cardenal en Argentina y contra clubes argentinos no es para nada bueno ni de local ni de visitante.

EL HISTORIAL DE SANTA FE CONTRA EQUIPOS ARGENTINOS EN COPA LIBERTADORES

En la tercera fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe tendrá que visitar a Platense en un vibrante partido que marcará la historia, dado que, por primera vez se verán las caras. El ‘Calamar’ quedó campeón en el 2025 del Torneo Apertura y se ganó la posibilidad de participar en este certamen internacional.

Sin embargo, Santa Fe ha tenido que enfrentar a clubes como Racing, River Plate, Lanús, Rosario Central, Independiente de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, entre otras instituciones. El primer registro data de 1967 cuando tuvieron que medirse con la ‘Academia’.

El historial favorece a los argentinos que han sacado mucho más los partidos adelante. Sin duda alguna, uno de los más recordados fue contra River Plate en pandemia cuando el equipo ‘Millonario’ tuvo varias ausencias y tuvo que acudir a Enzo Pérez como arquero. Los bogotanos perdieron 2-1 en Argentina. Así las cosas, este es el historial completo:

1967

Santa Fe 1-2 Racing

Santa Fe 2-2 Racing

River Plate 2-2 Santa Fe

River Plate 4-0 Santa Fe

Racing 4-1 Santa Fe

1972

Santa Fe 0-0 Rosario Central

Santa Fe 2-4 Independiente

Independiente 2-0 Santa Fe

Rosario Central 2-0 Santa Fe

2006

Santa Fe 3-1 Estudiantes de La Plata 1

Estudiantes de La Plata 1-0 Santa Fe

2015

Estudiantes de La Plata 2-1 Santa Fe

Santa Fe 2-0 Estudiantes de La Plata

2018

River Plate 0-0 Santa Fe

Santa Fe 0-1 River Plate

2021

Santa Fe 0-0 River Plate

River Plate 2-1 Santa Fe

Esto demuestra que Santa Fe tiene una deuda pendiente contra los clubes argentinos en la Copa Libertadores en condición de visitante. Nunca han podido ganar en Argentina en esta competencia. De local sí superaron a uno que otro equipo. En Copa Sudamericana la cosa es distinta, pues sí ha ganado por fuera de Bogotá.

SANTA FE CONTRA LOS ARGENTINOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Si se mira el historial completo en las otras competencias, Santa Fe ha tenido que medirse contra clubes argentinos en Copa Conmebol, Copa Sudamericana y en la Recopa Sudamericana. En esos torneos se han visto en 12 ocasiones y sí ha habido triunfos afuera de Bogotá.

En 1996 se enfrentaron en la Copa Conmebol en la final enfrentando a Lanús, pero el resultado no fue el mejor, sobre todo en Argentina perdiendo y en la vuelta, se quedaron con el triunfo:

Lanús 2-0 Santa Fe

Santa Fe 1-0 Lanús

En la Copa Sudamericana, Santa Fe se midió con Vélez Sarsfield como el primer antecedente en los cuartos de final. Una serie muy pareja, pero en la que no pudieron clasificar.

2011

Santa Fe 1-1 Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield 3-2 Santa Fe

Luego llegó el 2015 ganando en Argentina y, además, quedando campeón contra un club argentino. En esa final igualaron sin goles en los dos partidos y en penales se quedaron con el título.

2015

Independiente de Avellaneda 0-1 Santa Fe

Santa Fe 1-1 Independiente de Avellaneda

Huracán 0-0 Santa Fe

Santa Fe 0-0 Huracán (3-1 en penales)

Su último antecedente en Copa Sudamericana contra argentinos fue en el 2023 cuando enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata con una victoria en Bogotá, y una caída en Argentina:

2023

Santa Fe 2-1 Gimnasia y Esgrima de La Plata

Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-0 Santa Fe

En Recopa Sudamericana enfrentó a River Plate después de ganar la Copa Sudamericana y los riverplatenses la Copa Libertadores:

2016

Santa Fe 0-0 River Plate

River Plate 2-1 Santa Fe