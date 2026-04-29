Santa Fe se complica en Argentina: desventaja histórica para visitar a Platense

Se viene la tercera fecha de la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe que tiene que sumar sus primeros tres puntos en la competencia. Ya se le había escapado la oportunidad de ganar en el certamen ante Peñarol por una torpeza en la zaga defensiva que acabó las ilusiones en el debut en Bogotá.
Viene herido de perder contra Corinthians en la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero tendrá la oportunidad de revertir la situación en un país en el que no le ha ido bien en la historia. Argentina será su siguiente parada enfrentando a Platense que debuta en la competencia.
Platense dio un golpetazo en la Copa Libertadores. Los argentinos fueron a Uruguay y superaron a Peñarol con un resultado de 1-2. El ‘Calamar’ está en la segunda plaza detrás de Corinthians y podrían escaparse si superan a Santa Fe en esta tercera fecha.
Antes de enfrentar a Platense, Santa Fe cuenta con un problema grande que empieza a generar ruido en el equipo de Pablo Repetto. El historial cardenal en Argentina y contra clubes argentinos no es para nada bueno ni de local ni de visitante.
EL HISTORIAL DE SANTA FE CONTRA EQUIPOS ARGENTINOS EN COPA LIBERTADORES
En la tercera fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe tendrá que visitar a Platense en un vibrante partido que marcará la historia, dado que, por primera vez se verán las caras. El ‘Calamar’ quedó campeón en el 2025 del Torneo Apertura y se ganó la posibilidad de participar en este certamen internacional.
Sin embargo, Santa Fe ha tenido que enfrentar a clubes como Racing, River Plate, Lanús, Rosario Central, Independiente de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, entre otras instituciones. El primer registro data de 1967 cuando tuvieron que medirse con la ‘Academia’.
El historial favorece a los argentinos que han sacado mucho más los partidos adelante. Sin duda alguna, uno de los más recordados fue contra River Plate en pandemia cuando el equipo ‘Millonario’ tuvo varias ausencias y tuvo que acudir a Enzo Pérez como arquero. Los bogotanos perdieron 2-1 en Argentina. Así las cosas, este es el historial completo:
1967
Santa Fe 1-2 Racing
Santa Fe 2-2 Racing
River Plate 2-2 Santa Fe
River Plate 4-0 Santa Fe
Racing 4-1 Santa Fe
1972
Santa Fe 0-0 Rosario Central
Santa Fe 2-4 Independiente
Independiente 2-0 Santa Fe
Rosario Central 2-0 Santa Fe
2006
Santa Fe 3-1 Estudiantes de La Plata 1
Estudiantes de La Plata 1-0 Santa Fe
2015
Estudiantes de La Plata 2-1 Santa Fe
Santa Fe 2-0 Estudiantes de La Plata
2018
River Plate 0-0 Santa Fe
Santa Fe 0-1 River Plate
2021
Santa Fe 0-0 River Plate
River Plate 2-1 Santa Fe
Esto demuestra que Santa Fe tiene una deuda pendiente contra los clubes argentinos en la Copa Libertadores en condición de visitante. Nunca han podido ganar en Argentina en esta competencia. De local sí superaron a uno que otro equipo. En Copa Sudamericana la cosa es distinta, pues sí ha ganado por fuera de Bogotá.
SANTA FE CONTRA LOS ARGENTINOS EN LA COPA SUDAMERICANA
Si se mira el historial completo en las otras competencias, Santa Fe ha tenido que medirse contra clubes argentinos en Copa Conmebol, Copa Sudamericana y en la Recopa Sudamericana. En esos torneos se han visto en 12 ocasiones y sí ha habido triunfos afuera de Bogotá.
En 1996 se enfrentaron en la Copa Conmebol en la final enfrentando a Lanús, pero el resultado no fue el mejor, sobre todo en Argentina perdiendo y en la vuelta, se quedaron con el triunfo:
Lanús 2-0 Santa Fe
Santa Fe 1-0 Lanús
En la Copa Sudamericana, Santa Fe se midió con Vélez Sarsfield como el primer antecedente en los cuartos de final. Una serie muy pareja, pero en la que no pudieron clasificar.
2011
Santa Fe 1-1 Vélez Sarsfield
Vélez Sarsfield 3-2 Santa Fe
Luego llegó el 2015 ganando en Argentina y, además, quedando campeón contra un club argentino. En esa final igualaron sin goles en los dos partidos y en penales se quedaron con el título.
2015
Independiente de Avellaneda 0-1 Santa Fe
Santa Fe 1-1 Independiente de Avellaneda
Huracán 0-0 Santa Fe
Santa Fe 0-0 Huracán (3-1 en penales)
Su último antecedente en Copa Sudamericana contra argentinos fue en el 2023 cuando enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata con una victoria en Bogotá, y una caída en Argentina:
2023
Santa Fe 2-1 Gimnasia y Esgrima de La Plata
Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-0 Santa Fe
En Recopa Sudamericana enfrentó a River Plate después de ganar la Copa Sudamericana y los riverplatenses la Copa Libertadores:
2016
Santa Fe 0-0 River Plate
River Plate 2-1 Santa Fe