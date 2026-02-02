Histórico de la Serie A ficharía delantero de Nacional: préstamo por un año

Atlético Nacional sigue siendo protagonista en el mercado de fichajes, no solo por las contrataciones que ha llevado a cabo en el transcurso del inicio de la temporada 2026 como el 'Chicho' Arango, Eduardo Bello y la ex figura de River Plate, Milton Casco, sino también por los jugadores que ha exportado al fútbol internacional, principalmente jóvenes figuras.

La cantera del cuadro 'verdolaga' se ha convertido en una de las más prestigiosas del Fútbol Profesional Colombiano, habiendo formado a importantes jugadores que ya han dado el salto al exterior como Andrés Salazar a Letonia, Roger Caicedo rumbo a Bélgica y ahora a Cristian Flórez a la Serie A de Italia para jugar con Bologna.

Cristian Flórez a punto de ser jugador de Bologna

La gestión del mercado de fichajes que está llevando a cabo la directiva del 'verde paisa' encabezada por Sebastián Arango, presidente del club, y el respectivo cuerpo técnico, ha sido bastante buena en cuanto a exportación de jugadores, en especial desde que se instauró la norma de solo inscribir 25 jugadores y que los habría presionado a buscarle equipo a varios futbolistas.

Cristian Flórez sería precisamente uno de los protagonistas en esta ocasión, ya que con tan solo 18 años y finalizado su préstamo con Real Cundinamarca, Nacional le habría conseguido una nueva oportunidad deportiva en la élite del fútbol italiano para jugar con el Bologna en la Serie A.

El joven delantero de tan solo 18 años habría entrado en los planes de Bologna, según comenta la periodista deportiva, Pilar Velásquez, quien confirmó que Flórez llegaría al cuadro de Italia en condición de préstamo por un año con una opción de compra.

El equipo que comanda el estratega, Vincenzo Italiano, habría hecho una apuesta importante por el talento colombiano que les puede aportar bastante en una temporada cargada de competencias, en donde tiene que jugar Europa League, Copa de Italia y Serie A.

En otras noticias: Stefan Medina llegará a Nacional

¿Cómo le ha ido a Cristian Flórez como profesional?

La estrella de 18 años se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional, comenzó a sumar minutos en las categorías Sub 17 y Sub 20 de la Selección Colombia para finalmente debutar como futbolista profesional en 2025 con la camiseta de Real Cundinamarca en la temporada 2025.