“Es una obra de arte”: más cumplidos para Lucho en el Bayern Munich

Luis Díaz escribió una página histórica en el fútbol alemán al ser elegido autor del “Gol del Año”, distinción otorgada por el programa Sportschau, convirtiéndose además en el primer futbolista colombiano en recibir este reconocimiento.

El tanto, que rápidamente dio la vuelta al mundo, consolidó al atacante como una de las grandes figuras del Bayern Múnich y del fútbol europeo en la actualidad.

El reconocimiento ratifica el crecimiento del jugador y el protagonismo del talento de Luis Díaz

El club bávaro celebró el galardón recordando que solo un grupo muy selecto de jugadores había logrado este premio a lo largo de su historia, entre ellos leyendas como Gerd Müller, Lothar Matthäus y Karl-Heinz Rummenigge. Ahora, el nombre de Luis Díaz se suma a esa lista de élite, confirmando su impacto inmediato en la Bundesliga.

El propio futbolista expresó su sorpresa por el gol y destacó su rápida adaptación al fútbol alemán, pese a llevar poco tiempo en el campeonato. Con este logro, Díaz supera a otros referentes colombianos que pasaron por Alemania y marca un hito para su país.

Más allá del premio, el reconocimiento ratifica el crecimiento del jugador y el protagonismo del talento colombiano en las grandes ligas, con Díaz consolidándose como una figura determinante y un motivo de orgullo tanto para Bayern Múnich como para Colombia.

El director deportivo del equipo, Max Eberl, aseguró sobre el colombiano: “Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el premio al 'Gol del Año'. Al fin y al cabo, el fútbol se basa en los goles, y todos disfrutamos de los goles especialmente bonitos”.

Elogios para el guajiro: "Luis Díaz es un jugador fundamental para el FC Bayern y para toda la Bundesliga"

Los elogios no pararon ahí: “En este caso, Lucho no solo marcó espectacularmente, sino que el gol es una obra de arte en sí mismo y demuestra la extraordinaria dedicación y pasión con la que juega al fútbol. Luis Díaz es un jugador fundamental para el FC Bayern y para toda la Bundesliga”.

Se siente el buen ambiente que hay en torno al jugador colombiano en el equipo de baviera: “¡Enhorabuena por este fabuloso gol! El año pasado, la afición eligió a Harry Kane, y ahora Lucho, el Gol del Año, se está convirtiendo poco a poco en una especialidad del FC Bayern”.