Bologna se preocupa por Jhon Janer Lucumí: “Quizás encontremos una solución”

Sin duda alguna, en cada mercado de fichajes, el nombre de Jhon Janer Lucumí ha estado en el radar de grandes clubes del mundo, entre ellos, el Sunderland, Galatasaray, Manchester City o Manchester United. No obstante, ha habido mucha cautela con el próximo movimiento, bajo la intención del Bologna que ha querido llegar a un acuerdo con el defensor central para su renovación.

Y es que, el defensor colombiano es una de las grandes figuras de la institución italiana y el Bologna no tiene ninguna intención de perder a Jhon Janer Lucumí en los próximos mercados. Ahora que más se está hablando de una posible salida, el elenco boloñés está buscando llegar a una negociación, que, hasta ahora, no ha logrado.

Si la Selección Colombia deja un buen papel en el Mundial de 2026, será difícil poder mantener al defensor central colombiano para la siguiente temporada. Bologna ya está al tanto de las ofertas que puedan llegar, vale la pena recordar que el Sunderland estuvo más cerca con una propuesta de 40 millones de euros.

Bologna quiere evitar que algún club se lleve al zaguero central y ya ha intentado de todas las formas sentarse con Jhon Lucumí, pero ha habido silencio del defensor y del entorno del jugador.

EL BOLOGNA ESPERA QUE SE ROMPA EL SILENCIO DE JHON JANER LUCUMÍ

A la espera de las decisiones que pueda tomar el ex defensor del Deportivo Cali, Bologna se preocupa con la continuidad de Jhon Janer Lucumí dentro del cuadro italiano, pues, Claudio Fenucci, director general del club afirmó que hay silencio total por parte del jugador.

Inicialmente, el director general del club indicó para Tutto Mercato Web que, “no hay avances en las renovaciones”, esto cuando fue consultado por dos jugadores concretos, Remo Freuler y Riccardo Orsolini. El tema de Jhon Janer Lucumí es similar, pues hay silencio total desde el entorno del futbolista colombiano.

De hecho, sobre el colombiano afirmó que, “no lo sé, hace tiempo que no nos lo dice. Aún le queda un año y medio de contrato y confiamos en que quizás en el futuro encontremos una solución para ampliar el contrato”. Bajo ese panorama, Jhon Lucumí tiene en sus manos su próximo rumbo con la posibilidad de quedarse, o, buscar nuevos aires tras los intereses del Manchester United y Manchester City, Sunderland, entre otros.

Por ahora, Jhon Janer Lucumí se está recuperando de una lesión que le queda entre una o dos semanas para poder regresar al campo de juego. Mientras espera volver a figurar en el terreno de juego, su futuro en el Bologna es todavía una incógnita completa.

Bologna esperará sentarse con el zaguero para poder llegar a un acuerdo en busca de extender su contrato. El defensor ya sabe lo que es ser campeón con el club italiano tras ganar una Coppa Italia. Darle largas a las negociaciones podría ser un problema, especialmente con el Mundial de 2026 que se asoma.