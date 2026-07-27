Histórico del FPC recibió jugador de Selección Colombia con el que rompería el mercado

Los jugadores de Selección Colombia han dado bastante de qué hablar en la temporada 2026, año de la Copa Mundial, ya que desde antes de que viajara la 'tricolor' se venía recalcando la ausencia de varios jugadores que se podría decir, si hicieron falta en la convocatoria y hubieran podido dar resultados diferentes en el certamen.

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Este es el caso de Roger Martínez, quien destacó de gran manera en el fútbol de Arabia Saudita y esperó su llamado por Néstor Lorenzo, pero nunca llegó. A esta negativa situación se vive también la decisión de Al-Taawoun de no renovarlo, razón por la cual del delantero estaría en Colombia, tal vez buscando nuevas oportunidades, y Real Cartagena lo recibe de paso.

Real Cartagena le abrió las puertas a Roger Martínez

El delantero colombiano Roger Martínez tuvo una brillante temporada 2025/2026 con el Al Taawon de la primera división de Arabia Saudita, en donde se destacó por ser el cuarto máximo goleador de la liga árabe con 23 anotaciones.

A pesar del buen rendimiento, en las últimas horas se ha informado que el atacante de 31 años no aceptaría la oferta de renovación que le haría el Al Taawon, ya que tendría en mente emprender un nuevo desafío deportivo.

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Roger Martínez se desvinculó de la institución, se encuentra en un periodo de vacaciones que está pasando en Colombia, pero sin dejar de lado la evaluación de ofertas para volver a jugar. y las cuales podrían llegar del Fútbol Profesional Colombiano.

El atacante de 32 años da pistas sobre su futuro deportivo en Colombia, ya que fue visto en la sede de Real Cartagena, equipo del cual es hincha. Aunque por el momento no se han hecho oficiales acercamientos por parte del FPC, la noticia sobre su regreso no sería del todo "descabellada"

River Plate también quiere a Roger Martínez

Teniendo en cuenta que no continuará en Arabia Saudita, desde Argentina se ha dado a conocer que por pedido de Eduardo 'el chacho' Coudet, River Plate iniciaría gestiones para contratar al atacante cartagenero.

Sebastián Srur detalló que Coudet se comunicó directamente con Roger Martínez con el objetivo de manifestarle el interés de ficharlo para el equipo de la banda cruzada y tenerlo como referente en el ataque.

Extraoficialmente, se ha conocido que el estratega argentino pretende una importante renovación en la nómina de River Plate de cara a los próximos compromisos.