Millonarios pelea fichaje de lujo contra un histórico de Argentina

Millonarios sigue sin levantar cabeza en cuanto a resultados deportivos y tras dos duras derrotas en medio de a pretemporada contra Universitario y Colo Colo, volvió a perder de manera oficial en la Liga Betplay a manos de Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín.

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El cuadro 'embajador', a pesar de haber venido trabajando de ardua manera con Fabián Bustos y de reestructurar su plantilla de jugadores, le sigue haciendo falta afinar detalles y posiblemente hacer una última contratación, la de Agustín García Basso, la cual se estaría disputando con Newell's.

Millonarios va por todo al fichaje de Agustín Basso

'Millos' vuelve a dar de qué hablar tras un arranque con el "pie izquierdo" en la liga local al dejar escapar los 3 puntos de la victoria ante Bucaramanga frente a más de 20.000 hinchas que llegaron con la ilusión de ver un panorama diferente.

Bustos intentó recomponer el camino de Millonarios con la contratación de figuras como Javier Burrai, Francisco Chaverra y regresos importantes como el de Daniel Ruiz, pero la realidad fue completamente diferente.

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Al 'embajador' le sigue haciendo falta más eficacia al momento de definir, situación que se podría arreglar con el ingreso de Andrey Estupiñán, quienes estaba cumpliendo con fecha de sanción en Liga Betplay, y en la zona defensiva podría llegar a tener mayor seguridad con un experimentado central como lo es Agustín García Busso, quien está en la carpeta de fichajes.

Las directivas del club se interesaron en Agustín Basso y han realizado ya acercamientos con Racing, escuadra con el cual tiene contrato hasta diciembre del presente año. Sin embargo, en el camino hay un contratiempo, el del interés de Newell's, quien también estaría realizando sondeos, aunque el mejor candidato a quedarse con el defensor es el equipo bogotano.

¿Cómo le fue a Agustín García Basso con Racing?

El defensor de 34 años arribó a Racing en el inicio de la temporada 2024 desde Independiente del Valle y ha conseguido sumar una gran cantidad de partidos, un total de 69, más de 5.800 minutos dentro del terreno de juego en donde ya ha podido reportarse con un gol y tres asistencias.

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Enrique Camacho confirmó que Millonarios puede hacer más fichajes

'Millos' está obligado a reivindicarse con los hinchas y, aunque se acerca su momento de debutar nuevamente en la Liga Betplay y que el mercado de fichajes se habría cerrado, Enrique Camacho, presidente de la institución, dejó la puerta abierta a más contrataciones.

"Yo creo que está cerrado, pero si llegara una oportunidad que identificáramos lo haríamos, pero yo creo que ya estamos satisfechos".