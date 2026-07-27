VIDEO: Golazo de Dayro Moreno al Cúcuta es tendencia en redes

En las horas de la noche del domingo 27 de julio, Once Caldas de Manizales se enfrentó con el Cúcuta Deportivo por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Al ser local el conjunto de la capital caldense, el cotejo se llevó a cabo en el estadio Palogrande, el cual no contó con una muy buena presencia de hinchas. Hubo afición local y visitante.

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Once Caldas ganó por goleada

Aunque Once Caldas, en el papel, era favorito para llevarse el encuentro, sí se esperaba que el Cúcuta Deportivo se plantara bien en el terreno de juego y desarrollara un encuentro mucho más parejo.



Sin embargo, esto no fue así. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera superó de principio a fin al conjunto rojo y negro de la capital del departamento de Norte de Santander y lo venció 5 goles por 1.

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Los autores de los goles

Jefry Zapata, Andrés Felipe Ro, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Mauricio Moreno Galindo marcaron los goles de Once Caldas de Manizales. El primer tanto llegó al minuto 2 y el último arribó al 90+3.



Y el último gol de la escuadra blanca, precisamente, fue el que se robó la atención de todos. Dayro Mauricio Moreno, que empezó el partido desde el banco de los suplentes, se fue solo de cara al portero rival.

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El gol de Dayro

El experimentado centro delantero avanzaba y avanzaba con la pelota, mientras que el arquero del Cúcuta Deportivo trataba de achicar bien los espacios. Cuando parecía que Moreno Galindo se quedaba sin un buen escenario para rematar, apareció la magia.

Dayro, teniendo cerca al guardameta, picó la pelota de una manera magistral y sentenció con un golazo la victoria de Once Caldas de Manizales. El tanto, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.







