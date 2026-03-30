Histórico del FPC sería expulsado de su sede

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano sigue avanzando de la mejor manera y se han venido dando varias sorpresas en cuanto al rendimiento de los equipos en ambas categorías, movimientos en el mercado de fichajes y los banquillos técnicos, pero en donde las polémicas extradeportivas no se pueden dejar de lado por más que se quiera.

En la temporada 2025 hubo varios escenarios controversiales con respecto a lo que tiene que ver con la economía de los clubes, pero en esta ocasión Unión Magdalena es el que se roba el protagonismo al tener inconvenientes con el uso de su estadio en el arranque del 2026.

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Unión Magdalena estaría listo para salir de Santa Marta

A pesar de estar disputando los primeros lugares del Torneo BetPlay, el cuadro samario se ha visto obligado a buscar estadios para jugar sus encuentros en condición de local. Y es que el estadio Sierra Nevada de Santa Marta no está en condiciones para recibir partidos del Fútbol Profesional Colombiano.

Teniendo en cuenta esta situación, el ciclón bananero ha oficializado como local en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

El presidente de Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón, expresó su descontento frente a esta situación y estaría dispuesto a cambiar de sede con tal de no seguir haciendo transportes de largar horas que terminan cansando al equipo, aunque también reconoce que la situación no es fácil, ya que se siente expulsado de Santa Marta.

"Si la administración distrital nos cierra las puertas no tenemos otra alternativa que irnos de Santa Marta y nosotros no tenemos ningún inconveniente, si nos toca irnos nos vamos, ya administraciones anteriores nos sacaron y se vuelve a repetir la historia, nos sentimos expulsados".

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¿Cómo le ha ido a Unión Magdalena en el Torneo Betplay?

El 'ciclón bananero' ha dado de qué hablar en el inicio del Torneo Betplay y, aunque comandó por varias fechas la tabla de posiciones, en este momento se encuentra en la cuarta casilla con 23 puntos, con un total de siete victorias, dos empates y dos derrotas.

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¿Cuál es el próximo partido de Unión Magdalena en el Torneo Betplay?

El siguiente reto de Unión Magdalena será en el marco de la fecha 13 cuando se enfrente a Independiente Yumbo en condición de visitante. Este duelo se disputará el lunes 30 de marzo sobre las 15:00 hora local.