Confirman el remplazo de Jorge Bava en Cerro Porteño: había sonado para Millonarios

Cerro Porteño ya tiene definido a su nuevo director técnico tras la salida del uruguayo Jorge Bava, pues todo indica que en las próximas horas hará oficial la llegada del argentino Ariel Holan como su reemplazo en el banquillo.

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El acuerdo entre el club paraguayo y el estratega ya está cerrado, por lo que solo resta el anuncio oficial por parte del Ciclón, que apuesta por un perfil con experiencia internacional y títulos en su hoja de vida.

Holan, de 65 años, arriba a Cerro Porteño luego de algunos meses sin equipo, lo que facilitó las negociaciones, y asumirá el reto de mantener al equipo en los primeros planos tanto a nivel local como continental.

Balance de Jorge Bava en Cerro Porteño

Su llegada se da tras la salida de Bava, quien dejó números positivos al frente del equipo, dirigiendo 22 partidos con un saldo de 13 victorias, seis empates y apenas tres derrotas, registros que evidencian un rendimiento competitivo.

¿Por qué salió Jorge Bava de Cerro?

Sin embargo, el cambio de dirigencia en el club paraguayo fue determinante para la salida del entrenador uruguayo, ya que la nueva administración consideró pertinente darle un giro al proyecto deportivo con un técnico de características diferentes.

En ese contexto aparece Holan, un entrenador con recorrido y títulos importantes, entre los que destacan una liga chilena con Universidad Católica, además de una Copa Sudamericana y una Suruga Bank con Independiente.

Su perfil encaja con la idea de un equipo que busca protagonismo internacional, apoyado en la experiencia de un técnico que ya ha sabido competir y ganar en torneos de alto nivel en Sudamérica.

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Ariel Holan fue sondeado por Millonarios

Cabe señalar que, en semanas anteriores, Holan también estuvo en el radar de Millonarios FC como posible reemplazo de Hernán Torres, aunque finalmente el club bogotano se decidió por Fabián Bustos para asumir el cargo.

Así las cosas, Cerro Porteño se alista para iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Ariel Holan, con la expectativa de que su experiencia y palmarés se traduzcan en resultados que mantengan al equipo como protagonista en Paraguay y en Copa Libertadores, torneo en el que compartirá grupo con Palmeiras, Junior y Sporting Cristal.