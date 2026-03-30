Junior ganó, se acerca a la clasificación, pero hay preocupación

Junior de Barranquilla dio un paso importantísimo en su objetivo de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de visita a Internacional de Bogotá en partido válido por la fecha 14.
El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a la anotación conseguida por Luis Fernando Muriel, quien se afianzó como uno de los máximos goleadores del certamen al llegar a seis anotaciones.
Junior, cerca de la clasificación
Con los triunfos sobre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá, Junior de Barranquilla llegó a 25 puntos en la Liga BetPlay.
Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias quedaron muy cerca de la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta que tendrían que sumar entre cuatro o cinco unidades más para garantizar su boleto a la siguiente fase.
En el calendario, a Junior le queda enfrentar como local a Deportivo Cali, Llaneros y Deportivo Pasto, mientras que visitará a Águilas Doradas y a Cúcuta Deportivo.
Preocupación en Junior
A pesar de la alegría por la victoria, en Junior existe cierta preocupación por el estado físico de algunos jugadores, teniendo en cuenta el pronto debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
Las principales alarmas están puestas en el zaguero uruguayo Lucas Monzón, quien no pudo terminar el duelo con Internacional de Bogotá por sufrir una molestia en la rodilla izquierda.
Se espera que el defensor, que es habitual titular, entrene con normalidad y llegue a su mejor condición física antes del encuentro con Palmeiras del 8 de marzo.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 30 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Junior - 25 puntos
4. Once Caldas - 24 puntos
5. Deportes Tolima - 23 puntos
6. América - 21 puntos
7. Internacional - 21 puntos
8. Millonarios - 20 puntos
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9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Deportivo Cali - 19 puntos
11. Águilas Doradas - 19 puntos
12. Santa Fe - 18 puntos
13. Llaneros - 17 puntos
14. Fortaleza - 14 puntos
15. Medellín - 13 puntos
16. Cúcuta - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Jaguares - 11 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Pereira - 6 puntos