Junior ganó, se acerca a la clasificación, pero hay preocupación

Junior de Barranquilla dio un paso importantísimo en su objetivo de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de visita a Internacional de Bogotá en partido válido por la fecha 14.

El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a la anotación conseguida por Luis Fernando Muriel, quien se afianzó como uno de los máximos goleadores del certamen al llegar a seis anotaciones.

Junior, cerca de la clasificación

Con los triunfos sobre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá, Junior de Barranquilla llegó a 25 puntos en la Liga BetPlay.

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias quedaron muy cerca de la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta que tendrían que sumar entre cuatro o cinco unidades más para garantizar su boleto a la siguiente fase.

En el calendario, a Junior le queda enfrentar como local a Deportivo Cali, Llaneros y Deportivo Pasto, mientras que visitará a Águilas Doradas y a Cúcuta Deportivo.

Preocupación en Junior

A pesar de la alegría por la victoria, en Junior existe cierta preocupación por el estado físico de algunos jugadores, teniendo en cuenta el pronto debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Las principales alarmas están puestas en el zaguero uruguayo Lucas Monzón, quien no pudo terminar el duelo con Internacional de Bogotá por sufrir una molestia en la rodilla izquierda.

Se espera que el defensor, que es habitual titular, entrene con normalidad y llegue a su mejor condición física antes del encuentro con Palmeiras del 8 de marzo.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. América - 21 puntos

7. Internacional - 21 puntos

8. Millonarios - 20 puntos

-----------

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos