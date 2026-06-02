Hace varios días, FC Barcelona de España, uno de los equipos más grandes del mundo, anunció la salida de uno de sus grandes jugadores, el centro delantero polaco Robert Lewandowski.



El exjugador del Bayern Múnich de Alemania se despidió del conjunto culé con una derrota, pero marcando, lo que más sabe hacer. El atacante dejó una huella importante en el club.

Lea también Barcelona oficializa a su nuevo refuerzo para ganar la Champions League

El anuncio del club

“El Barça perdió en Mestalla el último partido de la temporada 25/26, en la que fue una derrota del todo intranscendente. Los puntos ya no contaban y el resultado tenía poca importancia, pero la visita a Valencia sí dejó una imagen para el recuerdo. Fue la despedida definitiva de Robert Lewandowski como jugador azulgrana”, señaló el equipo.



“El delantero polaco se despidió como mejor sabe hacerlo: marcando. Y no fue un gol cualquiera, sino una acción que resume perfectamente el instinto que le ha convertido en uno de los grandes goleadores del fútbol mundial. Siempre atento, siempre preparado, incluso cuando la jugada parecía no tener futuro alguno”, añadió.

Lea también Robert Lewandowski confirmó su salida de Barcelona

Rumores iban y venían sobre el futuro del jugador

Tras su salida del FC Barcelona, se empezó a especular mucho por el que podría ser el futuro del atacante. Rumores señalaban que el jugador podría continuar su carrera en la liga de Arabia Saudita o en la MLS de los Estados Unidos.



Sin embargo, Robert Lewandowski, a sus 37 años, seguiría desarrollando el remate de su carrera deportiva en el viejo continente, pues Fenerbahçe de Turquía está muy interesado en contar con sus servicios.

Lea también Barcelona estudia acciones legales: Florentino desata tormenta en España

¿Robert llega a la liga turca?

“El Fenerbahçe está interesado en fichar a Robert Lewandowski como agente libre. Primeros contactos realizados con su entorno mientras Lewandowski sigue evaluando todas las opciones. Está entre los nombres sugeridos por el candidato presidencial Safi”, informó al respecto Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer si, como agente libre, Robert Lewandowski firmará contrato con el equipo turco. Por el momento, la gestión marcha de manera positiva.

