Rodrigo Holgado deja el América y jugará Libertadores con otro club

Se va definiendo la novela de Rodrigo Holgado y su situación en el América de Cali, el atacante argentino regresó a Colombia luego de que el TAS le quitara el castigo impuesto por la FIFA tras supuesta falsificación de documentos cuando fue a jugar a la Selección de Malasia.

Pues bien, reportes indican que el jugador de 30 años tuvo una reunión con las directivas del cuadro escarlata para hablar de su continuidad, sabiendo que Holgado tiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de este 2026.

América tomó decisión con el futuro de Rodrigo Holgado

De acuerdo con información del experto en fichajes, Cesar Luis Merlo, Rodrigo Holgado ha llegado a un acuerdo para salir del América de Cali en condición de préstamo hasta junio de 2026 para volver a militar en el Coquimbo Unido de Chile, conjunto que viene de coronarse campeón de la liga local por primera vez en su historia y tendrá participación en la Copa Libertadores de este año.

En un principio se habló del aval del técnico David González por la llegada de Rodrigo Holgado, sin embargo, el club analizó la situación del delantero argentino y decidió fichar otros dos atacantes, recordando que el ecuatoriano Daniel Valencia ya fue anunciado oficialmente y el paraguayo Marcelo Pérez está muy cerca de incorporarse a la institución.

La situación que habría dejado fuera al Rodrigo Holgado del América

Se pudo conocer que la audiencia del caso del delantero argentino sobre la resolución hecha por el TAS será el próximo 26 de febrero y el resultado final puede tardar hasta 3 semanas más, un tiempo considerable que representa un riesgo para el América, pues si inscribe a Holgado ante la Dimayor (plazo máximo hasta el 6 de marzo) y los resultados de la audiencia no son satisfactorios, se perdería ese espacio que pudo haber sido ocupado por otro futbolista, así que las partes han decidido de común acuerdo cederlo a otro club, en este caso, a Coquimbo Unido.

