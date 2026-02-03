Liga BetPlay femenina 2026: así se jugará la primera fecha del torneo

La Dimayor anunció este martes 3 de febrero cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay femenina 2026, competencia en la que participarán 16 clubes con un formato inicial que incluye enfrentamiento de todos contra todos para luego afrontar cuadrangulares, semifinales y la gran final.

El sorteo del ‘fixture’ de la liga femenina 2026 tuvo la presencia de la exjugadora y referente de Independiente Santa Fe, Camila Reyes, quien para esta temporada emigrará al fútbol extranjero para militar en el Vancouver Rise FC de Canadá.

Liga BetPlay femenina 2026: definidos los cruces de la primera fecha:

El campeonato que se prevé de inicio el fin de semana del 14 de febrero y se extienda por ocho meses hasta finalizar en septiembre, unos días antes de que empiece la Copa Libertadores femenina, tendrá varios partidos atractivos en su primera fecha, la cual se definió de la siguiente manera:

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

América de Cali vs. Junior

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Millonarios vs. Orsomarso

Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga.

¿Cuándo se conocerá el ‘fixture’ completo de la Liga BetPlay femenina 2026?

En la transmisión del sorteo advirtieron que hasta mañana miércoles 4 de febrero se publicará el calendario completo de los partidos, recordando que serán 16 fechas las que se jueguen en la fase de todos contra todos, incluyendo una fecha de clásicos en la novena jornada.

Cabe mencionar que los 8 clubes mejor ubicados en la tabla de posiciones luego de las 16 fechas accederán a los cuadrangulares, siendo los dos primeros los que serán cabezas de serie en los dos grupos, que luego dará cupo a las semifinales y posterior final, en un torneo donde recordemos el Deportivo Cali es el defensor del título.

