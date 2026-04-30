La Selección Colombia Femenina Sub-17 se prepara para afrontar un compromiso decisivo en el Sudamericano Femenino Sub-17, cuando enfrente este 3 de mayo a Paraguay Femenina Sub-17 desde las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Un duelo clave en sus aspiraciones de avanzar de ronda y acercarse al Mundial de Marruecos 2026. El campeonato podrá seguirse en todo el país a través del Canal RCN, encargado de la transmisión oficial.

Hora de la verdad: el reto que marcará el destino de Colombia Femenina Sub-17 en el Sudamericano

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega con impulso tras su victoria frente a Bolivia, en un partido donde mostró superioridad desde el inicio, aunque dejó la sensación de que el marcador pudo ser más amplio. Las anotaciones de Andrea Rodríguez, Maura Henao y el autogol de Jharely Torrico reflejaron el dominio de Colombia, que generó múltiples opciones pero se encontró con una destacada actuación de la arquera rival, Julieta Añez.

Más allá del resultado, el rendimiento ofensivo y la propuesta colectiva dejaron señales positivas. Colombia controló el ritmo del juego, presionó alto y generó peligro constante, aunque deberá afinar la definición para un partido que promete ser mucho más exigente.

Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de la App del Canal RCN

En ese contexto, el choque ante Paraguay aparece como una verdadera final anticipada. Las cafeteras necesitan sumar de a tres para asegurar su paso a la siguiente fase o, al menos, mantenerse en la pelea por un cupo en los ‘playoffs’ clasificatorios al Mundial. No hay margen de error y cada detalle será determinante.

La transmisión por el Canal RCN será clave para que la afición colombiana acompañe a la selección en este momento crucial. Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de la App del Canal RCN en su sección de Deportes. Para detalles e información online en Deportes RCN.

Con el objetivo claro y el respaldo de su gente, Colombia afronta un reto que puede marcar su destino en el torneo. El balón rodará y, con él, la ilusión de todo un país que sueña con ver a sus juveniles dar el siguiente paso rumbo a la cita mundialista.