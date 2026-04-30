¿Lo anímico o lo físico pesa más? Falcao y su consejo a la Selección Colombia

Recta final para la Copa del Mundo de la FIFA, los días pasan y se acerca el anhelado momento donde los fans del fútbol mundial se centrarán en todo lo que ocurra en México, Canadá y Estados Unidos. Recuerde que los partidos de la Selección Colombia se verán en el Canal RCN, con todas las novedades en la app del Canal RCN y en Deportes RCN.

Los resultados de la Selección Colombia en la fecha FIFA han dejado mucho que desear, teniendo en cuenta que fueron dos derrotas ante Croacia y Francia. Esto encendió el entorno de la tricolor, ante el rendimiento y nivel de algunos jugadores, incluyendo referentes.

¿Dudas con el rendimiento de la Selección Colombia?

Pese a esto, hay optimismo de cara a lo que será el remate de la preparación, con los partidos vs. Costa Rica y Jordania. Ahora, entra en discusión lo físico, el nivel o rendimiento y lo mental.

Uno de los jugadores autorizados para hablar de esto y del entorno de la Selección Colombia, sin duda alguna, es Radamel Falcao García, quien es leyenda del fútbol colombiano.

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El ‘tigre’ fue directo: lo ideal es un balance, pero sin duda alguna, una cosa puede influir sobre la otra, positiva o negativamente.

Falcao sobre el factor anímico o el estado de forma

El tigre dio su concepto, donde la cabeza pesa mucho, por encima de todos los factores “Algo de forma debes tener, porque esto se trata de competir también. Pero el futbol son estados de ánimo, muchas veces llegas de la mejor forma física, pero si mentalmente no estas bien, no sirve de nada”.

Complementó con “He comprobado que a veces no he estado bien físicamente, pero mi cabeza está volando y las cosas salen. El fútbol son estados de ánimo, necesitas cierta preparación, vas a competir con lo mejor del fútbol mundial, pero lo importante es que estemos bien de la cabeza, con confianza, motivados, el equipo unido”.