En las horas de la noche de este jueves 11 de junio, la selección de Corea del Sur y su similar de República Checa se van a ver las caras por la primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Este compromiso corresponde a uno de los primeros duelos del grupo A del certamen orbital de Estados Unidos, Canadá y México. Más temprano, el equipo azteca se va a medir con Sudáfrica.

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Duelo entre asiáticos y europeos

Corea del Sur y República Checa prometen un juego entretenido de inicio a fin y lleno de goles. En el papel, se espera un partido bastante parejo. Cualquier cosa puede pasar. Lo único cierto es que ambas escuadras saldrán a la cancha a buscar el triunfo.



“Corea del Sur y la República Checa buscarán comenzar su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con broche de oro cuando se enfrenten en la jornada inaugural del torneo. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la Copa del Mundo”, dice la FIFA.



“Los coreanos han logrado tres victorias en once debuts en la Copa Mundial (la última fue en 2010 ante Grecia), mientras que la República Checa ha ganado en el debut en cinco ocasiones de las nueve veces que ha participado en una Copa Mundial (solo en 2006 como República Checa; en sus primeras ocho presencias participó como Checoslovaquia)”, añadió. Así formarían ambos equipos:

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Las posibles nóminas

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Song Heungmin.



República Checa: Kovář; Coufal, Douděra, Holes, Krejčí, Zeleny; Souček, Sadílek; Hložek, Sulc y Schick.

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Canal y hora para ver el juego

El compromiso se llevará a cabo en el estadio Akron, que tiene una capacidad para 49.850 espectadores y que está ubicado en la ciudad de Guadalajara. Se espera que el escenario deportivo esté repleto.



La pelota rodará a las 9:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.





