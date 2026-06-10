Faltan muy pocas horas para que se dé el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, como bien se sabe, se organiza en Estados Unidos, Canadá y México. Los amantes del deporte rey están listos para el certamen orbital.



Las 48 selecciones que van a hacer parte de la máxima fiesta del balompié ya están preparadas, también, para el campeonato. Y como el certamen está por iniciar, muchos se preguntan por el equipo que podrá salir campeón.

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La IA eligió a Francia

Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial. La herramienta eligió una selección que llegó a la gran final del Mundial de Qatar 2022. Se trata de la Francia de Kylian Mbappé y compañía.



“Ninguna otra selección en el planeta se puede dar el lujo de estructurar dos o tres equipos titulares de un nivel tan masivo. Su recambio en el mediocampo y la defensa les permitirá sobrevivir el desgaste físico extra que exige este nuevo formato de 104 partidos”, dice la IA.

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¿Los galos tomarán revancha?

“Tras quedarse a un paso de la gloria en la tanda de penales de Catar 2022, este grupo central de jugadores llega con la espina clavada y la experiencia necesaria para manejar la presión de las fases de eliminación directa”, añadió.



La inteligencia artificial hizo referencia, además, al delantero Kylian Mbappé, estrella que milita en el poderoso Real Madrid de España. La herramienta destacó al jugador.

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¿Se cumplirá la predicción?

“En su plenitud física y futbolística, portando la cinta de capitán, Mbappé ya sabe lo que es ganar un Mundial y marcar un hat-trick en una final. Este torneo está diseñado para ser su consagración histórica definitiva”, sentenció la IA.



Habrá que esperar si la inteligencia artificial acierta con su pronóstico. Muchos hinchas consideran que Francia puede ser campeona. Argentina, Portugal y España se suman a esta lista.