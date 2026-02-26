Hora y Canal para ver River Plate vs Banfield HOY 26 de febrero

Sigue adelante la Liga Argentina y sin duda, el compromiso entre River Plate y Banfield en el Monumental será uno de los más determinantes de la jornada.

Para nadie es un secreto que River Plate no vive su mejor momento en el torneo local y se espera que el club tenga un cambio ya que este duelo será el último de Marcelo Gallardo frente a la institución.

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegó a su fin, marcando el cierre de una de las etapas más exitosas y trascendentales en la historia reciente del club, pero su segunda etapa no contó con los mismos resultados.

La salida del entrenador se produce en un momento de reflexión dentro del club, que ahora deberá iniciar un nuevo proceso para reemplazar a una figura que no solo logró resultados deportivos, sino que también fortaleció el vínculo con la hinchada y la identidad futbolística de la institución.

Más allá de los resultados recientes, la etapa de Gallardo será recordada como un periodo que redefinió la competitividad de River Plate en el fútbol sudamericano.

Hora y Canal para ver River Plate vs Banfield

El compromiso entre River Plate y Banfield se vivirá este jueves 26 de febrero desde las 17:30 horas y se podrá ver por Disney+.