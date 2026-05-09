Horas cruciales para definir el futuro de Giordana en Millonarios: esto pasará

Millonarios vuelve a ser el equipo que se roba todas las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano porque regresó a Colombia con un importante triunfo de Copa Sudamericana frente a Boston River, pero porque también se dieron a conocer nuevas noticias con respecto a Santiago Giordana.

El delantero argentino no es del agrado de muchos hinchas, pero todavía mantiene un contrato vigente con el cuadro 'embajador' a pesar de la lesión que lo mantiene por fuera de los terrenos de juego. Sin embargo se dio a conocer un nuevo parte sobre la recuperación de Giordana y el futuro que tendría en la institución.

Esto pasará con Santiago Giordana en Millonarios

El delantero de Argentina sufrió una rotura de ligamento anterior de la rodilla izquierda que lo obligó a someterse a una cirugía que lo ha dejado afuera de los terrenos de juego por varias semanas, pero todo parece indicar que su regreso estaría más cerca de los que se espera.

Desde Millonarios se tomó la decisión de no inscribir al futbolista para el primer semestre, por lo que no hará parte de la plantilla profesional tampoco en Copa Sudamericana, pese a que su vínculo contractual con el club sigue vigente.

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Frente a este desafortunado hecho se estimó que el tiempo de recuperación de Santiago Giordana sería de siete meses, pero todo parece indicar que volvería antes de lo esperado, ya que adelanta su rehabilitación física.

Sin embargo, se dio a conocer que el delantero de 30 años estaría al 100% y listo para reintegrarse al equipo en el mes de julio. Su cupo de extranjero está asegurado en el equipo, pero todo dependería de Fabián Bustos y las directivas, ya que mantiene contrato hasta el 31 de diciembre del presente año.

¿Cómo le ha ido a Giordana con Millonarios?

El delantero de 30 años ha tenido un paso bastante pobre por el cuadro 'embajador', ya que desde que llegó a inicios de la temporada 2024 ha tenido la oportunidad de jugar 79 partidos, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde ha tenido la oportunidad de reportarse con 9 tantos y 4 asistencias.