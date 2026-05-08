Marino Hinestroza daría salto en su futuro: tricampeón de América lo quiere fichar

Después de la salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional con el título de la Copa BetPlay frente al Deportivo Independiente Medellín, el extremo ya había informado que su rumbo estaba en el exterior. Boca Juniors apareció como el primer interesado en contratarlo, pero todo cambió.

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Las negociaciones no llegaron a buen puerto y fue el Vasco da Gama el club que se llevó a Marino Hinestroza. Sin embargo, el extremo no ha tenido la regularidad deseada y cuando ha jugado en el equipo de Río de Janeiro no ha podido tener el mismo impacto que tuvo en Colombia y que lo hizo estar en Selección Colombia.

Desde que el vallecaucano llegó por pedido expreso de Fernando Diniz, el ex Atlético Nacional se la ha pasado más en el banquillo de suplentes con muy poca acción en el terreno de juego, pues, apenas suma 15 partidos sin anotar goles ni dar asistencias. En ese orden de ideas, su experiencia en Vasco estaría cerca de terminar.

EL TRICAMPEÓN DE AMÉRICA QUE FICHARÍA A MARINO HINESTROZA

El 25 de enero, Marino Hinestroza firmó su contrato con Vasco da Gama cuando tenía también negociaciones con Boca Juniors. Con el equipo carioca el vínculo está pactado hasta diciembre de 2029. Sin embargo, su historia en el club podría terminar antes de tiempo.

Un paso fugaz en Vasco da Gama, pero que le servirá para ya tener la experiencia en Brasil, dado que el club que lo quiere es del Brasileiaro y que hace unos años estuvo en condición de préstamo en Palmeiras. Se trata nada más ni nada menos que del Sao Paulo. Los paulistas pusieron los ojos en el extremo colombiano, aunque saben que no ha tenido la regularidad deseada.

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Sao Paulo está jugando la Copa Sudamericana y está muy cerca de sellar la clasificación para los octavos de final en busca de otro título internacional. Los paulistas ya han ganado tres Copa Libertadores, una Sudamericana y dos Recopa Sudamericana.

Este movimiento podría darle a Marino Hinestroza una segunda oportunidad de explotar después de su salida de Atlético Nacional con destino a Brasil. Ya conoce la ciudad por su paso por Palmeiras y podría tener revancha en el Brasileirao tras jugar poco en Vasco da Gama.

SAO PAULO Y VASCO DA GAMA HARÍAN TRUEQUE

La información la entregó el periodista, Linniker Biondi que cubre a Vasco da Gama. Biondi afirmó que, “el nombre de Marino Hinestroza, que está en Vasco, interesa al Sao Paulo”.

Luego, escribió que todo se originó después de los partidos que jugaron ante Atlético Nacional en el 2025, “el colombiano es un deseo antiguo en el club paulista. Hinestroza encantó los ojos de todos cuando aún jugaba por el Atlético Nacional de Colombia, en los octavos de final de la Libertadores de 2025, en los dos empates (0 a 0 en Colombia y 1 a 1 en São Paulo) que resultaron en la disputa de penales donde el São Paulo ganó por 4 a 3 en aquella ocasión”.

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Reconociendo que el nivel de Marino Hinestroza no ha sido el mejor en Vasco, los dos clubes podrían hacer un trueque. Linniker Biondi afirmó que, el elenco carioca está interesado en Robert Arboleda y ahí estaría la clave para hacer el intercambio entre los clubes.

Biondi sentenció que, “el São Paulo reconoce el interés del Vasco en el zaguero ecuatoriano Arboleda. Ante todo, el embrollo que involucra al jugador con el São Paulo, el tricolor paulista ya piensa en alguna compensación para liberar al atleta a otro club. El nombre de Marino Hinestroza, que está en baja en el Vasco, interesa al São Paulo”.