Tiembla Bucaramanga: un equipo 'top' del continente haría oferta por Pablo Peirano

Pablo Peirano vuelve a aparecer como uno de los entrenadores suramericanos con más mercado, y aunque en Colombia se ha especulado con la posibilidad de que asuma como nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga, en las últimas horas surgió un equipo grande interesado en sus servicios.

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Pablo Peirano es un candidato en Universitario

El Club Universitario de Deportes de Perú continúa buscando entrenador en propiedad luego de la salida de Javier Rabanal y tendría en carpeta al estratega uruguayo para asumir el proyecto deportivo de cara al segundo semestre de 2026.

Actualmente, Universitario tiene como técnico interino a Jorge Araujo, pero la dirigencia del cuadro crema pretende contratar a un entrenador de experiencia y recorrido internacional que pueda asumir oficialmente las riendas del equipo en los próximos días.

De acuerdo con la información conocida desde Perú, Universitario empezó a contemplar seriamente la opción de Pablo Peirano luego de que se enfriara la posibilidad de contratar a Fabián Bustos, quien finalmente seguiría al frente de Millonarios Fútbol Club.

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Peirano ya dirigió en Perú

El nombre de Peirano resulta atractivo para Universitario debido a que el entrenador ya conoce el fútbol peruano. De hecho, dirigió a Carlos A. Mannucci entre mayo de 2019 y noviembre de 2021, y posteriormente estuvo al frente de Cusco Fútbol Club entre abril de 2022 y septiembre de 2023.

Precisamente con Cusco FC consiguió uno de los logros más importantes de su carrera al obtener el ascenso a la primera división del fútbol peruano, situación que le permitió consolidar una importante reputación en ese país.

Sin embargo, los mejores momentos deportivos de Pablo Peirano como entrenador han llegado recientemente en clubes históricos del continente como Independiente Santa Fe y Club Nacional de Football.

Con Santa Fe, el técnico uruguayo alcanzó la final de la Liga BetPlay 2024-I, instancia en la que terminó siendo subcampeón justamente frente a Atlético Bucaramanga. Mientras tanto, con Nacional de Montevideo también disputó el título del campeonato uruguayo, aunque igualmente terminó quedando en segundo lugar.

Leonel Álvarez pasará del Bucaramanga a Independiente Medellín

Por ahora, Peirano sigue siendo la primera opción del Bucaramanga, pero Universitario sigue de cerca la situación. Todo esto se da mientras el cuadro santandereano busca remplazo para Leonel Álvarez, quien no continuaría en el club y aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Deportivo Independiente Medellín.