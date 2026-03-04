Millonarios llega invicto y con ‘ventaja’ vs Nacional en Sudamericana: ¿Por qué?

La espera ha llegado a su final después del sorteo de la Copa Sudamericana que emparejó en la serie de la fase previa a Atlético Nacional contra Millonarios. El duelo a partido único se jugará solo en el Estadio Atanasio Girardot en un vibrante encuentro que dará de qué hablar.

Nacional llega a esta instancia con un mejor rendimiento en la Liga BetPlay en la parte alta de la clasificación, pese a la derrota ante Deportes Tolima. Mientras tanto, Millonarios ha levantado cabeza con Fabián Bustos y encara este juego tras superar de manera holgada al Deportivo Pereira.

No hay espacio para las dudas en este encuentro y Nacional espera la revancha después de que, en la única vez que se enfrentaron en Copa Sudamericana (2007), la victoria fue para Millonarios 2-3 en Medellín y empataron sin goles en Bogotá. Además de este hecho, hay una nueva ‘ventaja’ que podría darle la mano a los albiazules.

LA ‘VENTAJA’ QUE PODRÍA AYUDAR A MILLONARIOS CONTRA NACIONAL

Para este compromiso, la Conmebol designó a Wilton Sampaio como el árbitro central. El brasileño se encargará de impartir justicia en un clásico colombiano, pero esta vez, en torneo internacional que definirá al clasificado a la fase de grupos. Sampaio ya ha dirigido a estos dos equipos en competencias continentales.

Wilton Sampaio es uno de los árbitros más importantes en Sudamérica con experiencia internacional y mundialista dirigiendo partidos del Mundial de 2022 en Catar. Atlético Nacional y Millonarios también han tenido al brasileño dirigiendo algunos partidos en copas internacionales.

Millonarios cuenta con una ventaja, dado que solo le ha dirigido un partido al club bogotano. En la Copa Sudamericana de 2020, los albiazules superaron al Deportivo Cali en el juego de vuelta 1-2 en condición de visitante. Aunque fue triunfo para los dirigidos en ese entonces por Alberto Gamero, quedaron eliminados en los lanzamientos desde el punto penal.

Este es un partido de solo 90 minutos. En caso de que Millonarios repita la historia con Wilton Sampaio y gane su compromiso, el brasileño se convertiría en una cábala para estas competencias internacionales del cuadro ‘Embajador’. Sumar de a tres dejaría al club con dos victorias cuando el brasileño dirige.

Además, Millonarios también cuenta con la ventaja de oficiar de visitante, pues, los registros de Wilton Sampaio en copas internacionales cuentan con 24 partidos dirigidos, diez victorias han sido de equipos visitantes, y nueve de locales. Solo se han empatado cinco juegos.

WILTON SAMPAIO LE HA PITADO MÁS VECES A NACIONAL; REGISTRO IRREGULAR

La historia de Atlético Nacional con los torneos internacionales y con Wilton Sampaio no ha sido tan buena. El brasileño ha estado a cargo del cuadro antioqueño en seis ocasiones con más victorias de rivales que del verdolaga. Todos esos antecedentes han sido en la Copa Libertadores.

Esta será la primera ocasión en la que Wilton Sampaio tendrá que dirigir en la Copa Sudamericana a Atlético Nacional y el cuadro antioqueño quiere buscar mejorar los antecedentes para poder sumar una nueva victoria y una clasificación para la fase de grupos.

La primera vez que Wilton Sampaio estuvo a cargo de Atlético Nacional fue en 2018 de visita ante Colo Colo y fue una victoria para los colombianos por la mínima diferencia. Mientras tanto, la última vez fue en fase previa de la Copa Libertadores de 2024 cayendo 0-3 ante Nacional de Paraguay en el Atanasio Girardot.

Seis partidos dirigidos por el brasileño con un registro de cuatro derrotas y de dos victorias. Estos han sido los resultados de Nacional con el árbitro central, Wilton Sampaio:

2018 – Colo Colo 0-1 Atlético Nacional

2019 – Atlético Nacional 1- 0 Libertad (4-5 en penales)

2021 - Universidad Católica 2-0- Atlético Nacional

2023 – Atlético Nacional 3-1 Melgar

2023 – Olimpia 3-0 Atlético Nacional

2024 – Atlético Nacional 0-3 Nacional de Paraguay