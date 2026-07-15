IA predice si Inglaterra eliminará a Argentina del Mundial

A las 2:00 p. m., hora colombiana, de este miércoles 15 de julio, las selecciones de Argentina e Inglaterra se van a ver las caras en un partido que se llevará a cabo en el estadio de Atlanta y que acaparará la atención de millones de hinchas del deporte rey.



El crucial compromiso, como bien se sabe, corresponde a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Se espera un choque entretenido de inicio a fin.

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España espera en la final

El vencedor de esta llave, cabe mencionar, se tendrá que enfrentar con la selección de España el próximo domingo 19 de julio. La gran final del certamen orbital se va a disputar en el estadio de Nueva Jork Nueva Jersey.



El duelo entre argentinos e ingleses se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Aunque faltan varias horas para el inicio del encuentro, muchos se preguntan cuál será el clasificado a la gran final. Pues bien, esta cuestión la analizó y resolvió la inteligencia artificial.

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El análisis de la IA

“La albiceleste de Scaloni llega tras ganarle 3-1 a Suiza en cuartos, en alargue. Eliminaron a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Messi juega su primer Mundial vs. Inglaterra y busca liderar a Argentina a su segunda final consecutiva”, dijo la IA.



“Los Tres Leones de Tuchel vienen de ganarle 2-1 a Noruega también en tiempo extra. Antes dejaron a RD Congo y México. Bellingham llega enchufado y su sociedad con Kane mete miedo”, añadió la herramienta.

La predicción final de la IA

“Predicción y clasificado a la final: Pasa Argentina 2-1 Inglaterra. Partido cerrado que se define en el 2T. La albiceleste avanza a la final del 19 de julio en Nueva Jersey vs. España”, sentenció la inteligencia artificial.



Como bien se puede notar, la inteligencia artificial dice que Argentina ganaría el partido y clasificaría a la gran final de la Copa del Mundo. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.