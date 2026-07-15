Tuchel reveló el plan que hay contra Messi en la semifinal del Mundial

Se definió al primer finalista de la Copa Mundial 2026, la Selección de España, la cual dejó en el camino a Francia por un resultado de 2-0 y ahora espera el rival que salga de la llave entre Argentina e Inglaterra.

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Justamente Thomas Tuchel ya comienza a palpitar el duelo contra los vigentes campeones y uno de los temas centrales de su conferencia de prensa fue Lionel Messi. El entrenador inglés elogió al capitán argentino, destacó su capacidad para interpretar el juego y reconoció que incluso ha considerado la posibilidad de asignarle una marca personal para intentar limitar su influencia en el partido.

Tuchel reveló la estrategia que tendrá contra Messi

Más allá del desafío que representa enfrentar al vigente campeón del mundo, Tuchel aseguró que el partido representa una oportunidad especial para su selección. Inglaterra buscará regresar a una final mundialista y para lograrlo deberá superar a una Argentina que mantiene la base del equipo campeón y que ha mostrado regularidad durante el torneo.

Las declaraciones del técnico reflejan el respeto que genera Messi entre los entrenadores rivales, ya que a pesar de sus 39 años, el capitán de la selección argentina continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del torneo y llega a las semifinales como uno de los máximos goleadores del Mundial con 8 anotaciones.

La posibilidad de utilizar una marca individual sobre Messi ha sido una estrategia empleada por diferentes selecciones y clubes a lo largo de su carrera. Sin embargo, Tuchel dejó claro que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el planteamiento táctico que utilizará Inglaterra para intentar frenar al número 10 argentino.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido".

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

Posición Jugador Selección Goles

1 Lionel Messi Argentina 8

1 Kylian Mbappé Francia 8

3 Erling Haaland Noruega 7

4 Harry Kane Inglaterra 6

4 Jude Bellingham Inglaterra 6

6 Mikel Oyarzabal España 5

6 Ousmane Dembélé Francia 5

8 Julián Quiñones México 4