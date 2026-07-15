Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Tuchel reveló el plan que hay contra Messi en la semifinal del Mundial

Tuchel dejó contundente advertencia sobre el partido que habrá entre Inglaterra vs Argentina.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Messi despierta preocupación en Inglaterra para la semifinal del Mundial
Messi despierta preocupación en Inglaterra para la semifinal del Mundial // AFP

Se definió al primer finalista de la Copa Mundial 2026, la Selección de España, la cual dejó en el camino a Francia por un resultado de 2-0 y ahora espera el rival que salga de la llave entre Argentina e Inglaterra.

Debutó con gol el nuevo delantero que podría llamar la Selección Colombia

Lea también

Debutó con gol el nuevo delantero que podría llamar la Selección Colombia

Justamente Thomas Tuchel ya comienza a palpitar el duelo contra los vigentes campeones y uno de los temas centrales de su conferencia de prensa fue Lionel Messi. El entrenador inglés elogió al capitán argentino, destacó su capacidad para interpretar el juego y reconoció que incluso ha considerado la posibilidad de asignarle una marca personal para intentar limitar su influencia en el partido.

Tuchel reveló la estrategia que tendrá contra Messi

Más allá del desafío que representa enfrentar al vigente campeón del mundo, Tuchel aseguró que el partido representa una oportunidad especial para su selección. Inglaterra buscará regresar a una final mundialista y para lograrlo deberá superar a una Argentina que mantiene la base del equipo campeón y que ha mostrado regularidad durante el torneo.

Las declaraciones del técnico reflejan el respeto que genera Messi entre los entrenadores rivales, ya que a pesar de sus 39 años, el capitán de la selección argentina continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del torneo y llega a las semifinales como uno de los máximos goleadores del Mundial con 8 anotaciones.

Scaloni participó en la previa de Argentina vs Inglaterra:

Lea también

Scaloni participó en la previa de Argentina vs Inglaterra: "Unas ganas bárbaras"

La posibilidad de utilizar una marca individual sobre Messi ha sido una estrategia empleada por diferentes selecciones y clubes a lo largo de su carrera. Sin embargo, Tuchel dejó claro que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el planteamiento táctico que utilizará Inglaterra para intentar frenar al número 10 argentino.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido".

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Referente de la Selección Colombia escudó a Lorenzo: esto dijo sobre la continuidad

Lea también

Referente de la Selección Colombia escudó a Lorenzo: esto dijo sobre la continuidad

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Posición Jugador Selección Goles

1 Lionel Messi Argentina 8

1 Kylian Mbappé Francia 8

3 Erling Haaland Noruega 7

4 Harry Kane Inglaterra 6

4 Jude Bellingham Inglaterra 6

6 Mikel Oyarzabal España 5

6 Ousmane Dembélé Francia 5

8 Julián Quiñones México 4

En esta nota

Mundial 2026 Argentina Selección Argentina Selección de Argentina Inglaterra Selección de Inglaterra Lionel Messi Thomas Tuchel Harry Kane