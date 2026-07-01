IA pronostica clasificado a octavos del Mundial entre Bélgica y Senegal

Las emociones de las instancias finales de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, no se detienen.



Este miércoles 1 de julio, por uno de los compromisos correspondientes a los dieciseisavos de final del certamen orbital, se jugará un duelo que promete emociones de inicio a fin. Las selecciones de Bélgica y Senegal se tendrán que ver las caras.

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Falta poco para el duelo

La pelota rodará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y aunque todavía falta un buen rato para que se dé el inicio del encuentro, desde ya, muchos se preguntan por cuál será el marcador final y el clasificado a octavos de final.



Pues bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial. La herramienta, primero, analizó a ambas escuadras, que tienen figuras importantes, y luego se atrevió a lanzar un contundente pronóstico.

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El análisis de la IA

“Bélgica: Los Diablos Rojos de Rudi GarcÍa pasaron como 1ros del Grupo G con 5 puntos tras arrancar con dos empates. La goleada 5-1 vs Nueva Zelanda los revivió: Trossard doblete, De Bruyne y Lukaku aparecieron. Courtois sigue siendo muro y con Tielemans + De Bruyne manejan el tempo. El problema: llegaron irregulares y sin la pegada de la generación dorada de 2018. Defienden con línea de 4 y sufren cuando los agarran mal parados”, dijo la IA.



“Senegal: Los Leones clasificaron como mejor 3ro tras golear 5-0 a Irak en el cierre. Pape Gueye firmó doblete y asistencia, y con Mané, Sarr, Jackson y Ndiaye tienen explosividad arriba. Koulibaly + Mendy dan experiencia atrás. Juego directo, transiciones rápidas y balón parado son sus armas. El 4-3-3 de Pape Thiaw los hace peligrosos al contraataque”, agregó.

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El pronóstico de la IA

“Es el primer cruce mundialista entre ambos. Bélgica quiere el balón y paciencia con De Bruyne, Senegal cede y pega. El Lumen Field tendrá ambiente mixto. La clave está en las transiciones: si Senegal roba alto a Tielemans/Onana, Mané y Sarr hacen daño. Si Bélgica rompe el bloque con Trossard/Doku, Lukaku define. Predicción y clasificado: Pasa Senegal 2 - 1 Bélgica. Doblete de Mané, uno de penal y otro de contra. Lukaku descuenta para Bélgica. Los africanos avanzan a octavos”, terminó.



La inteligencia artificial, de manera sorpresiva, dice que Senegal avanzará de ronda. En el papel, la selección de Bélgica saca una pequeña ventaja en favoritismo. Habrá que esperar para conocer qué sucederá.