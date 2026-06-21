VIDEO - Anulan increíble golazo a Irán Vs Bélgica en el Mundial

La selección de Irán por poco sorprende este domingo 21 de junio al seleccionado de Bélgica en partido válido por la fecha 2 del grupo G que se disputó en el estadio de Los Ángeles.

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En el minuto 25, el equipo iraní pudo abrir el marcador al realizar una brillante "acción de laboratorio", luego de un tiro libre al frente del arco que defendió Thibaut Courtois.

Así fue el gol anulado a Irán vs Bélgica

Ehsan Hajisafi fue el encargado de iniciar la jugada al ejecutar el tiro libre con un sutil pase a ras de piso con destino del delantero Mehdi Taremi, quien estaba ubicado al lado de la barrea.

Taremi dominó el esférico, se dio media vuelta y de inmediato sacó un fuerte remate de zurda que venció la resistencia del guardameta Thibaut Courtois, que a pesar de que se estiró no pudo hacer nada para evitar que el balón se metiera al fondo de la red.

Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR, que se percató que Taremi estaba por poco en posición de fuera de lugar.

Irán quiere sorprender a Bélgica

Contra Bélgica, la selección de Irán quiere dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural logró un importante empate frente a Nueva Zelanda.

A pesar de algunos contratiempos extradeportivos, los iraníes buscan la clasificación a los dieciseisavos de final