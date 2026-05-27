Ian Poveda tiene los días contados en Inter de Bogotá tras varias ofertas

Ian Poveda, el extremo de 26 años, llegó a un acuerdo con el Internacional de Bogotá para jugar durante el semestre de apertura de la temporada 2026. El equipo que tomó la ficha de La Equidad no ha dejado de sorprender en el mercado de fichajes y con su rendimiento liguero, tanto así que logró su clasificación a los cuartos de final, en donde justamente destacó el nacido en Londres.

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La llegada de Ian Carlo Poveda al equipo bogotano dejó al Internacional como el club con más jugadores extranjeros en esta presente temporada, pero el cual ya daría por finalizado su vínculo de préstamo, aunque caería de pie tras una serie de ofertas que ya le estarían llegando para el fútbol internacional.

Ian Poveda se empieza a mover en el mercado de fichajes

Poveda firmó su contrato con el cuadro bogotano con una duración hasta el 30 de junio de 2026. Su llegada se dio después de cortar el vínculo contractual con el Sunderland, que, de igual forma, se encargó de conservar una parte de sus derechos deportivos.

Sin duda alguna, aunque se sabía que la llegada de Poveda sería corta, ya que llegó después de iniciada la competencia local, generó gran expectativa en los hinchas y fanáticos del FPC por su destacada trayectoria.

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Sin embargo, todo parece indicar que la renovación del jugador o una posible opción de compra no se llevaría a cabo, por lo que ya se empiezan a evaluar posibles ofertas.

El nacido en Inglaterra, tal y como lo comentó el periodista deportivo, Mariano Olsen, sería uno de los más cotizados en el mercado de fichajes y ya recibe ofertas desde el fútbol internacional, ilusionando con que su carrera deportiva siga creciendo.

¿Cómo le fue a Ian Poveda con Internacional de Bogotá?

Ian Poveda ha tenido un inicio prometedor con Internacional de Bogotá desde su llegada en marzo de 2026 como agente libre tras finalizar su etapa en el Sunderland AFC. El extremo colombiano, de 26 años, con paso por clubes como Leeds United F.C. y Blackburn Rovers F.C., debutó frente a Atlético Bucaramanga y rápidamente comenzó a destacar por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambas bandas.

Hasta el momento logró acumular siete partidos y dos goles con el conjunto bogotano, convirtiéndose en uno de los fichajes más llamativos de la Liga BetPlay 2026 y en una de las grandes apuestas del club para competir en los primeros lugares del campeonato.