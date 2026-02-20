Ídolo del Medellín se acordó de Germán Cano y criticó a la dirigencia actual

Roberto Carlos Cortés no se guardó nada. El exdefensa, hincha, ídolo y campeón del Independiente Medellín, lanzó fuertes críticas contra la actual dirigencia del club durante su participación del miércoles 18 de febrero en ‘Planeta Fútbol’ de RCN y Win Sports.

En la entrevista realizada por Yony Gutiérrez y Guillermo Arango, el histórico lateral apuntó directamente al manejo deportivo del equipo y, en especial, a la gestión del director deportivo. “Creo que los directivos han hecho un trabajo no tan bueno, y lo digo directamente por el señor Federico Spada”, afirmó con contundencia.

Roberto Carlos Cortés se despachó contra Federico Spada

Cortés también cuestionó la administración de los recursos económicos que ingresaron recientemente al club. “Medellín generó 6 o 7 millones de dólares por ventas de jugadores y otras cosas”, aseguró, dejando en el aire la sensación de que ese dinero pudo invertirse de manera más ambiciosa.

Para el exjugador del DIM, el equipo tenía margen para reforzarse mejor pensando en la Copa Libertadores y en la pelea por la séptima estrella en la Liga BetPlay. En su concepto, faltó visión estratégica al momento de cerrar incorporaciones.

“Para la competencia que tiene Medellín, pudieron traer jugadores de más nombre y ahí Federico Spada creo que falló”, sostuvo Cortés, quien considera que el club debía apuntar a fichajes de mayor jerarquía para afrontar los retos internacionales.

Proponen que Germán Cano vuelva a Independiente Medellín

En medio de su análisis, el exdefensa puso sobre la mesa un nombre que genera ilusión permanente en la hinchada: Germán Ezequiel Cano. “Hubieran traído a Germán Ezequiel Cano”, expresó, en referencia al máximo referente ofensivo reciente del club.

La petición no es menor. Germán Ezequiel Cano es el máximo goleador histórico del Independiente Medellín, con 129 goles en dos etapas (2012-2014 y 2018-2019). “Se hubiera pagado el dinero por Cano porque el equipo tiene ese dinero”, añadió Cortés, convencido de que el club contaba con capacidad financiera.

Sin embargo, la operación no era sencilla. Cano tiene contrato vigente con Fluminense hasta diciembre de 2026, lo que implica una negociación compleja en términos económicos y deportivos.

Eso sí, el panorama podría cambiar más adelante. Posiblemente no renueve con el club brasileño, por lo que Germán Cano quedaría como agente libre en 2027, escenario que abre la puerta a un eventual regreso al Independiente Medellín.