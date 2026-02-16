Ignacio Schor, quien fue ofrecido a Santa Fe: tiene nuevo club en España

El extremo argentino Ignacio Schor, quien según reportes fue ofrecido para jugar esta temporada en Independiente Santa Fe, debutó el pasado domingo en el fútbol español con la Agrupación Deportiva Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion (Segunda división), en el campo de la SD Huesca, tras haber llegado en el mercado de invierno como refuerzo para la delantera del conjunto ceutí.

Ignacio Schor llegó a mediados de semana a Ceuta desde Argentina en su primera aventura europea y se estrenó en el estadio El Alcoraz, donde su equipo perdió por 2-0 en la vigésima sexta jornada de la competición liguera, al sustituir a los 74 minutos del partido al también extremo marfileño Kialy Koné.

Lea también: Revelan tiempo de baja de Fagúndez en Santa Fe: ¿se pierde Libertadores?

Ignacio Schor ya debutó en el fútbol español

El técnico del Ceuta, José Juan Romero, decidió contar con el futbolista argentino para la recta final de dicho encuentro, en la que no gozó de ninguna ocasión en los minutos que restaban del partido luciendo el dorsal número 26.

El nuevo refuerzo del club ceutí procede del Atlético Platense, equipo con el que se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025 en Argentina, ha firmado un contrato con el Ceuta hasta junio de 2027, un proyecto a largo plazo que seguramente le resultó atractivo al delantero.

Lea también Extremo internacional rechazó a Santa Fe: problemas para Repetto

Schor fue pretendido por varios clubes en Sudamérica

El argentino de 25 años es un extremo polivalente que puede actuar en cualquiera de los tres perfiles del ataque, según ha destacado el club ceutí, y que cuenta con una amplia trayectoria en la Primera División argentina, en la que la pasada temporada disputó 37 encuentros.

El atacante argentino había despertado el interés de varios clubes sudamericanos para disputar la Copa Libertadores, pero finalmente ha optado por jugar en Europa, más exactamente en la Segunda División del fútbol español.

En otras noticias: Luis Díaz ya registra su mejor temporada en Europa jugando en el Bayern Múnich