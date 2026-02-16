Revelan tiempo de baja de Fagúndez en Santa Fe: ¿se pierde Libertadores?

Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento, por lo menos teniendo en cuenta sus resultados en la presente edición de la Liga BetPlay, pues el equipo rojo de la capital del país sufrió derrota en su visita al América de Cali y apenas suma un triunfo en el torneo luego de 6 partidos disputados.

El equipo dirigido por el técnico Pablo Repetto no solo vivió su primera derrota en el campeonato, sino también ha sufrido la baja del delantero Franco Fagúndez, quien tuvo que ser reemplazado al minuto 71 del partido ante América y hoy Santa Fe dio a conocer la gravedad de su lesión.

Lea también: Extremo internacional rechazó a Santa Fe: problemas para Repetto

Fagúndez y el tiempo de baja que tendrá en Santa Fe

El atacante uruguayo de 25 años, quien llegó al equipo ‘cardenal’ en este mercado de fichajes bajo condición de préstamo por parte del club Santos Laguna de México, ha sufrido un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, jugador que ya se encuentra en proceso de recuperación y que según la periodista Carolina Castellanos en la ‘FM Más Fútbol’ de RCN Radio, estará entre cinco a ocho semanas de baja por culpa de esa lesión.

Siendo poco optimistas, esta situación pone en vilo la participación de Fagúndez en la primera y segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que recordemos se jugará del 7 de abril al 27 de mayo de este año, además de varias jornadas de la Liga BetPlay.

Lea también Respira Lorenzo: jugador de Selección Colombia volvió y es titular con su club

Los partidos que se perderá Fagúndez

Si fueran cinco semanas de recuperación, el delantero charrúa volvería a estar disponible para el fin de semana del 21 de marzo, cuando Santa Fe juegue de local contra el DIM por la fecha 13 de la Liga BetPlay, así que siendo optimistas se perdería 6 compromisos incluyendo duelos contra Nacional, Junior, Tolima y Deportivo Cali.

En cuanto a los números de Franco Fagúndez en Santa Fe, el uruguayo registra apenas un gol en 6 partidos disputados con la camiseta del ‘León’, teniendo en cuenta eso sí que el delantero ha sido más veces suplente que titular en lo que va del campeonato.

En otras noticias: Luis Díaz ya registra su mejor temporada en Europa jugando en el Bayern Múnich