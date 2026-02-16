Extremo internacional rechazó a Santa Fe: problemas para Repetto

Mucho se ha hablado del mercado de fichajes de Independiente Santa Fe que todavía faltarían dos jugadores por llegar. Aunque Pablo Repetto no quiso ahondar mucho en las posiciones o los nombres de los futbolistas que podrían llegar. Sin embargo, se filtró que el club estaba en la búsqueda de un defensor central y un extremo extranjero.

Santa Fe quiere cerrar sus 25 cupos con un jugador del exterior y empezaron a sonar varios nombres de futbolistas tanto argentinos como uruguayos en esa posición. Entre ellos, apareció Ignacio Schor como una de las posibilidades, o el último en sumarse, Brian Ocampo.

Cuando Pablo Repetto dirigió a Nacional de Uruguay, coincidió con Brian Ocampo y con Franco Fagúndez. Fagúndez llegó, mientras que el nombre de Ocampo, jugador del Cádiz de España se quedó sonando como una de las grandes opciones. De hecho, se había filtrado que las negociaciones estaban activas entre las partes.

BRIAN OCAMPO NO LLEGARÁ A INDEPENDIENTE SANTA FE

No obstante, en las últimas horas, lo de Brian Ocampo se empezó a diluir y las prioridades cambiaron cuando se especulaba con su regreso a Sudamérica. La continuidad en Europa sería el tema que lo aleja de jugar próximamente de nuevo en América.

A sus 26 años, el extremo izquierdo quiere continuar en Europa con la posibilidad de renovar con el Cádiz, o bien, cambiar de institución con ofertas que tiene en el ‘Viejo Continente’. La prioridad pasa por seguir en las mejores ligas del mundo y no poner su carrera de nueva cuenta en Sudamérica.

De acuerdo con el periodista Javier Ramírez, “no existe interés por Ocampo en Colombia. Así lo manifiesta su entorno, el charrúa no contempla retornar a América en estos momentos. Sus intenciones pasan por jugar en Europa; ya que tiene ofertas, pero nada avanzado. Incluso contemplaría la posibilidad de renovar con Cádiz CF”.

Con este rechazo total del uruguayo a Independiente Santa Fe y a cualquier opción de recalar en Sudamérica, el cuadro bogotano tendrá que ver otras posibilidades en el mercado para completar esos 25 cupos y los cuatro extranjeros inscritos. En la misma semana también descartaron a Brayan Ceballos.

Habrá que esperar qué jugadores traerá el club bajo la dirección de Pablo Repetto para cerrar el mercado de fichajes de cara a la Copa Libertadores y a enderezar este camino en la Liga BetPlay 2026-I, torneo en el que solo suman una victoria en seis fechas disputadas.

Lo de Brian Ocampo prometía al ser un jugador con experiencia en el fútbol europeo con el Cádiz, sabe lo que es ganar títulos como profesional y ha sido parte de la selección de Uruguay en Copa América 2021 y Copa América 2024. Además de ser parte de algunos partidos de Eliminatorias para el Mundial de 2022.