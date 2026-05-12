Iker Casillas no quiere a Mourinho en Real Madrid; contundente mensaje

La afición de Real Madrid está en máxima expectativa por conocer el nombre del nuevo entrenador que tendrá la institución merengue en la temporada 2026/2027, luego de anunciarse que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo al no poder conquistar ningún título en la campaña.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza para llegar a la casa blanca española es el del portugués José Mourinho, a quien muchos ven como el indicado para llevar a cabo una importante reestructuración en Real Madrid.

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Mourinho ya comandó al conjunto merengue entre 2010 y 2013, durante este tiempo ganó una Liga, una Copa del Rey una Supercopa de España.

Iker Casillas no quiere a José Mourinho en Real Madrid

A pesar que para muchos la opción de Mourinho es la indicada para liderar a Real Madrid, en las últimas horas Iker Casillas, uno de los ídolos de la casa merengue en los últimos años, le bajó el pulgar al portugués.

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Casillas, quien tuvo un incidente con Mourinho en la temporada 2012/2013, la última del portugués en Real Madrid al perder la titularidad y ser relegado al banco de suplentes, aseguró que actualmente hay otros nombres capacitados para sumir el cargo.

"No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más", escribió el exportero en su cuenta de X.