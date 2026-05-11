Real Madrid habría tomado radical decisión con el futuro de Mbappé

Los últimos días en Real Madrid, considerado por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey, no han sido fáciles. Peleas en el camerino y el título conseguido por Barcelona en LaLiga fueron un golpe enorme.



A esto se le agrega que hay muchas personas molestas con el delantero francés Kylian Mbappé. Muchos creen que el jugador ha sido uno de los grandes responsables de una presunta división del camerino.

Mbappé se podría ir del Madrid

Además, el no llegar a la gran final de la Uefa Champions League ha generado que los hinchas exploten en contra del galo, esto porque es la máxima figura del club. Kylian está siendo muy señalado e incluso se pide su salida del club.



Y sobre este último tema, precisamente, en las últimas horas se conoció que el exjugador del París Saint-Germain de Francia habría sido incluido en la lista de jugadores transferibles de cara a la siguiente temporada.

¿Qué equipo podría fichar a Mbappé?

Lo anterior quiere decir que cualquier equipo del planeta que realice una muy buena oferta por el artillero lo puede contratar. Eso, sin lugar a dudas, sería un bombazo en el mercado de fichajes.

“KYLIAN MBAPPÉ PODRÍA DEJAR EL REAL MADRID AL FINAL DE LA TEMPORADA. El jugador francés ha sido incluido en una larga lista de jugadores transferibles en el club merengue”, informó al respecto Pedro Almeida, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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La salida sería un bombazo en el mercado

Habrá que esperar para conocer si este asunto se hace oficial. Si termina siendo confirmado, es posible que equipos de la liga de Arabia Saudita y la MLS de Estados Unidos entren en la puja por el delantero.



“Solo puede pasar en un club del tamaño y la repercusión del Real Madrid que el jugador de la plantilla que ha marcado 41 goles en los 41 partidos que ha jugado sea ahora mismo uno de los más criticados. Y solo puede ser Kylian Mbappé, estrella mundial, uno de los que son capaces de lograr ambas cosas”, dice Mundo Deportivo sobre el galo.





