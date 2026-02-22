Impactante lesión de Linda Caicedo en Real Madrid

La delantera colombiana Linda Caicedo encendió las alarmas este domingo 22 de febrero tras sufrir una lesión en el partido en el que Real Madrid derrotó 2-0 a Tenerife, en una jornada que terminó siendo agridulce para el conjunto blanco.

El equipo madrileño se impuso con anotaciones de Alba Redondo y Filippa Angeldal, consolidando un triunfo importante en la liga española femenina. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano debido a la preocupación generada por la situación de la atacante colombiana.

Apenas corrían siete minutos del primer tiempo cuando se presentó la acción que cambió el rumbo del encuentro para Caicedo. En una disputa por el balón, la jugadora Yerliane Moreno terminó pisando el tobillo de la colombiana, en una jugada que fue revisada y sancionada con tarjeta roja directa.

La infracción dejó evidentes gestos de dolor en la futbolista del Real Madrid, quien tuvo que recibir atención médica en el campo antes de abandonar el terreno de juego. La imagen de Linda Caicedo saliendo llorando generó inmediata preocupación entre sus compañeras y el cuerpo técnico.

La expulsión de Moreno condicionó el desarrollo del compromiso para Tenerife, que tuvo que afrontar el resto del partido con una jugadora menos. Real Madrid aprovechó la superioridad numérica y terminó asegurando los tres puntos, aunque con la incertidumbre sobre el estado físico de su figura.

En redes sociales y medios deportivos, la lesión de Linda Caicedo se convirtió rápidamente en tendencia, no solo por su importancia en el club español, sino también por lo que representa para la Selección Colombia Femenina.

Linda Caicedo podría ser baja en Selección Colombia

La principal preocupación ahora pasa por su posible ausencia en la SheBelieves Cup, torneo que se disputará entre el 1 y el 7 de marzo y en el que Colombia enfrentará a Canadá, Argentina y Estados Unidos, tres rivales de alto nivel en el calendario internacional.

El cuerpo médico del Real Madrid deberá realizar los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de la lesión en el tobillo. Por ahora, no hay un parte oficial definitivo, pero la imagen de la jugadora abandonando el campo entre lágrimas mantiene en vilo tanto al club como a la selección.

Linda Caicedo se ha consolidado como una de las principales figuras del fútbol femenino colombiano y del Real Madrid, por lo que cualquier ausencia representaría un golpe sensible. Mientras se esperan resultados médicos, la atención está puesta en su recuperación y en la esperanza de verla nuevamente en plenitud lo antes posible.