[Video] Jhon Arias debutó con Palmeiras y provocó un penalti: así lo calificaron

El colombiano Jhon Arias efectuó su debut con Palmeiras este sábado 21 de febrero, en medio de la polémica que rodeó su fichaje tras su reciente paso por Fluminense, club en el que se convirtió en referente. Su llegada al Verdao, uno de los rivales directos en Brasil, no pasó desapercibida y generó debate entre aficionados y prensa.

Arias, futbolista polifuncional que puede desempeñarse como extremo o interior, inició el compromiso desde el banco de suplentes en los cuartos de final del Campeonato Paulista frente a Capivariano. El equipo dirigido por Abel Ferreira terminó imponiéndose con contundencia por 4-0 en el Arena Barueri.

El colombiano ingresó al minuto 78 en reemplazo de Allan, cuando el partido ya estaba encarrilado gracias al doblete de Vitor Roque en la primera mitad. Sin embargo, su entrada le dio frescura y profundidad al frente de ataque paulista en el tramo final del compromiso.

Bajo un intenso aguacero, Arias mostró rápidamente su desequilibrio. En el minuto 90 recibió un pase en profundidad, atacó la línea de fondo y fue derribado dentro del área cuando intentaba recortar hacia el centro, provocando un penalti que amplió la ventaja.

La pena máxima fue convertida por Andreas Pereira, mientras que el cuarto tanto llegó en el tiempo de adición por intermedio del paraguayo Ramón Sosa, sellando la clasificación de Palmeiras a las semifinales del torneo estadual.

El penalti que le hicieron a Jhon Arias en Palmeiras

Más allá del penalti generado, el debut del colombiano fue bien valorado. Los portales especializados lo calificaron con 7,1, una nota destacada teniendo en cuenta que disputó poco más de diez minutos, pero logró incidir directamente en el resultado.

La actuación también reafirmó por qué Palmeiras apostó fuerte por él, convirtiéndolo en uno de los fichajes más costosos en la historia del fútbol brasileño. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos esquemas, ya sea abierto por banda o como interior con llegada al área.

El paso de Arias por Fluminense, donde fue pieza clave en títulos recientes y se ganó el cariño de la hinchada, hizo que su cambio de camiseta despertara críticas y sorpresa. No obstante, el colombiano respondió en la cancha desde su primera aparición con el nuevo club.

Con este triunfo, Palmeiras avanzó a las semifinales del Campeonato Paulista y empieza a ilusionarse con el título. Para Jhon Arias, el estreno dejó buenas sensaciones y la confirmación de que puede convertirse rápidamente en un jugador determinante en su nueva etapa en el fútbol brasileño.