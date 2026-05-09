[Video] "Tuve un conflicto con James (...) yo no me arrugo": la revelación de un exjugador de Selección Colombia

En una entrevista concedida a ESPN el viernes 8 de mayo, el exfutbolista Carlos Alberto Sánchez sorprendió al revelar que vivió un conflicto interno con James Rodríguez previo a la Copa del Mundo de 2014, torneo en el que la Selección Colombia firmó su mejor actuación histórica. El mediocampista detalló el episodio y aseguró que ocurrió en un momento clave de la preparación.

La Roca Sánchez detalló el conflicto que tuvo con James

Sánchez explicó que la situación se dio en la cancha, antes del Mundial de Brasil, posiblemente en un entrenamiento o un juego de preparación. “Yo tuve un conflicto con James”, afirmó el exfutbolista, dejando claro que fue una discusión que marcó el ambiente previo al certamen.

El exjugador, quien actuaba como mediocampista de primera línea, enfatizó que nunca se sintió intimidado por el episodio. “No tenía por qué arrugarme, yo no me le arrugo a nadie”, expresó, subrayando su carácter y la firmeza con la que asumió el conflicto.

Sobre el origen de la discordia, Sánchez detalló que todo comenzó tras un reclamo dentro del terreno de juego. “Fue en la cancha antes del Mundial 2014”, señaló, contextualizando que el hecho ocurrió durante la concentración y preparación del equipo nacional.

En ese mismo sentido, agregó: “Yo le hice un reclamo y a él no le gustó”. Con esa frase, dejó entrever que la discusión se generó por una situación puntual del juego, que derivó en un cruce de opiniones entre ambos futbolistas.

Hinchas consideran inoportuna la confesión de Carlos Sánchez

Las declaraciones de Sánchez generaron diversas reacciones, especialmente porque el Mundial está a pocas semanas de disputarse. Para algunos analistas y aficionados, el momento elegido para revelar el episodio no fue el más oportuno, dada la cercanía del torneo.

Además, James ha sido considerado durante años una figura central de la Selección Colombia, incluso como capitán y referente del grupo. En ese contexto, cualquier referencia a posibles tensiones internas suele generar debate sobre la cohesión del equipo.

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Desde otra perspectiva, las declaraciones de Sánchez, quien fue titular en los Mundiales de 2014 y 2018, podrían ir encaminadas a que este tipo de inconvenientes no salen de la normalidad y esto nunca fue un impedimento para volver a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Rivales de Colombia en el Mundial 2026

Colombia compartirá el grupo K del próximo Mundial con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Mientras el equipo se enfoca en la competencia, el episodio relatado por Sánchez se suma al debate público sobre James, quien aún no tiene continuidad plena en su club, el Minnesota United.