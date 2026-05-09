¿James no jugaría más en Minnesota? Declaración de DT lo complica antes del Mundial

A partir del 15 de mayo arrancará la concentración de la Selección Colombia con miras al Mundial. Con algunas ligas todavía en competencia, la idea es que Néstor Lorenzo pueda trabajar con algunas fichas para el juego ante Costa Rica el 29 que marcará la despedida previa a viajar a Estados Unidos.

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El campamento de Colombia será Guadalajara, pero el 7 de junio enfrentarán a Jordania en Estados Unidos. Seguramente, James Rodríguez portará la cintilla de la selección, pero mucho se ha hablado de su presencia en la Copa del Mundo por la poca regularidad. Solo ha jugado dos partidos de titular, solo uno de ellos en la MLS con el Minnesota United y el otro en la US Open Cup.

Cuando anunciaron a James Rodríguez en el equipo norteamericano, se preveía que iba a ser la figura del plantel y que podía ser el mejor destino antes del Mundial. Los pocos minutos lo condicionan, y, el entrenador Cameron Knowles dio claves con el futuro del colombiano que podrían sentenciarlo antes de concentrar con el seleccionado cafetero.

CAMERON KNOWLES NO CAMBIARÁ A SU EQUIPO PARA LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA MLS

Infortunadamente, después de los dos partidos de Fecha FIFA en marzo, James tuvo una deshidratación que lo sacó de algunos encuentros en la MLS cuando se esperaba que pudiera regresar a la actividad en el Minnesota United. No fue posible y apenas sumó un puñado de minutos.

En los últimos partidos que ha sido convocado, o no suma minutos o entra sobre los segundos finales. Cameron Knowles habló en el podcast SiriusXM FC afirmando por qué no ha utilizado mucho al volante colombiano a lo largo de esta temporada. Además, indicó que es difícil que pueda jugar en los próximos compromisos.

Cameron Knowles explicó que, equipo que gana no se toca, “hemos tenido un par de circunstancias imprevistas diferentes que, sabes, lo han hecho no elegible y luego está, obviamente, el rendimiento del equipo. Es difícil cambiar un equipo ganador y hemos sido muy consistentes con la selección de la alineación y nos hemos apoyado en un grupo más pequeño de muchachos para muchos minutos, pero semana tras semana, siguen cumpliendo”.

Minnesota viene de ganar contra Columbus Crew en condición de visitante y James no pudo jugar por un chequeo médico de rutina. Por esta razón, sería complejo que el colombiano pueda jugar, “mirando a ese grupo, es muy difícil cambiar. Mencionaste a Triantis, Chancalay, Pereyra, Owen Gene que está entrando, sabes, también hay otros chicos (…). Hemos tenido a algunos muchachos que han dado un paso adelante y realmente han ganado sus posiciones y han seguido jugando y siguen haciendo el trabajo”.

JAMES RODRÍGUEZ Y LA FECHA PARA UNIRSE A LA SELECCIÓN COLOMBIA

El 15 de mayo, la Selección Colombia arrancará en forma la preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. James Rodríguez podría tomar la decisión de entrenar junto con el cuerpo técnico o entrenarse en suelo colombiano para estar más cerca del entorno del combinado nacional.

De hecho, el Minnesota podría darle una ayuda al colombiano liberándolo antes de tiempo, “creo que la concentración de Colombia empieza el 15 de mayo; estamos teniendo conversaciones para saber cuándo se unirá a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el Mundial.

No es que el Mundial sea más importante que Minnesota; es un balance y queremos ser un club en el que los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien con su selección. En este evento en específico, si a los jugadores les va bien, nos va bien a nosotros”.

En caso de que no se una antes de tiempo, James Rodríguez podría unirse cuando termine la MLS el 23 de mayo cuando enfrenten al Real Salt Lake en condición de local. James podría ganar regularidad en lo que queda para llegar de mejor forma a la concentración.

LO QUE VIENE PARA JAMES RODRÍGUEZ EN LA US OPEN CUP Y LA MLS

A falta de saber cuándo se irá James Rodríguez a la Selección Colombia para unirse a la concentración y preparación para el Mundial, al volante colombiano le quedarían cuatro partidos antes de afrontar la Copa del Mundo con el seleccionado cafetero.

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Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

Minnesota United vs Austin FC

Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán cuatro partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.